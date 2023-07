El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunciaron este martes nuevos créditos de hasta $ 400.000 para jubilados y pensionados, con una Tasa Nominal Actual (TNA) del 29%, la más baja del mercado. Raverta y Massa anunciaron un nuevo crédito para jubilados, con tasas bajas de interés. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo crédito de hasta $400 mil para jubilados de ANSES: requisitos y cómo acceder De esta manera, las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $ 400.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta $ 150.000. En cuanto a los plazos de los nuevos créditos, en todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas. Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de Anses con turno previo a partir del día de la fecha. Los trámites podrán realizarse se lunes a sábados. Desde la dependencia de la Anses aclararon que la medida implica una inversión mensual de $ 50.000 millones y que quienes quienes soliciten estos créditos no podrán comprar moneda extranjera. «Queremos garantizar que este crédito tenga la virtud de servir como instrumento para que el jubilado consuma, viaje, arregla su casa y le gane inflación», destacó Massa en su discurso. Luego señaló que el sentido económico de la medida es cuidar el mercado interno. «Estamos poniendo crédito para las Pymes, las empresas exportadoras, pero estamos poniendo también crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón que es el de nuestros jubilados y pensionados que de alguna manera son quienes nos enseñan el camino a seguir», destacó el ministro. Massa: «En 2001, gente que borra con el codo lo que escribió con la mano le recortó a los jubilados» Al comienzo de su discurso, Massa repasó su paso al frente del ANSES y recordó dos grandes hitos de su gestión: en 2004 anunció la puesta en marcha la moratoria previsional que permitió que casi dos millones de personas se pudieran jubilar y en 2003 la devolución del 13% del monto de la jubilaciones que Patricia Bullrich le había descontado a los jubilados cuando era ministra del gobierno de Fernando de la Rúa. «En este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13% allá por el 2003; en 2001, gente que borra con el codo lo que escribió con la mano le recortó a los jubilados», dijo Massa en la sede central de Anses.