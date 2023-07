“Darle la posibilidad a vecinos y vecinas de Lonquimay de acceder a la vivienda propia es el mayor acto de dignidad humana. La vida cambia cuando uno puede decir que ya tiene su casa, cuando dice: estoy viviendo en mi casa. No solo por un objetivo cumplido, sino porque eso cambia la planificación familiar y personal. Es todo distinto a partir de tener la seguridad de un techo propio”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto hoy, durante la entrega de 20 viviendas del plan Mi Casa y dos unidades habitacionales destinadas a efectivos policiales que prestan servicio en esa localidad.

El mandatario pampeano encabezó el acto junto al intendente Manuel Feito y también participaron el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; el diputado provincial Espartaco Marín, autoridades provinciales y municipales.

Ziliotto se dirigió a las familias adjudicatarias y les pidió “responsabilidad social” para pagar la cuota y permitir que otras familias puedan acceder a un techo propio. “Yo quiero, humildemente, hacerles reflexionar en el marco de esta construcción colectiva y solidaria, que es tener una política de acceso a la vivienda permanente. Es la responsabilidad social para que esas familias que aún no recibieron por parte del Estado una vivienda propia tengan la posibilidad de acceder, no solo por la decisión de un gobernante, sino a partir de la solidaridad de cada familia y en el marco de pagar la cuota todos los meses”, aseguró.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la construcción de otras 20 viviendas para Lonquimay. “En estas tierras, que parte de ellas las compramos no con el dinero del Gobierno, sino de pampeanos y pampeanas, llegaremos a ese sueño que vos tenés de que Lonquimay esté integrado a la ruta nacional 5. Hay una buena parte del camino recorrido. Hoy el pueblo tiene un lugar hacia dónde crecer: están las viviendas, la plaza deportiva. Desde las vías del ferrocarril hacia la Ruta 5. Sabemos lo que significa la actividad económica y estar integrados a una ruta nacional. En ese camino tenemos que incorporar soluciones, por eso vamos a hacer otras 20 viviendas. Sabemos que los terrenos no alcanzan para esas 20 pero seguiremos adquiriendo lotes para hacer viviendas”, aseguró.

“Son tiempos en lo que también el futuro de la provincia de La Pampa se empieza a jugar en los próximos meses. Si hemos hecho 58 viviendas en esta gestión en Lonquimay, fue claramente porque tuvimos un Gobierno nacional de nuestro signo político. Un gobierno peronista que miró cada rincón de la Argentina de la misma manera. Si hoy podemos destinar viviendas en mayor cuantía que anteriormente es porque a nosotros no nos pasó lo que le pasó al gobierno peronista anterior en La Pampa. A mí no me pasó lo que le pasó a Carlos Verna: 63 viviendas le dieron en 4 años…”, afirmó Ziliotto.

“Cuando gobernó la derecha en Argentina nos dieron 63 viviendas a La Pampa. Es por eso este enorme déficit, y es por lo que tenemos que luchar. Después de esta entrega, quedan 76 familias en Lonquimay a la espera de una vivienda, con el derecho adquirido de que a partir de un Estado presente accedan a una casa propia”, dijo.

El intendente Manuel Feito enfatizó que para una persona que se “embarca en la política, construir y entregar casas es lo mejor que le puede pasar” en la gestión. “Quiero que la disfruten, le quiero pedir disculpas por la espera. Se la merecen más que nadie ustedes, como los 18 anteriores, como los 20 que siguen y como los que ojalá podamos seguir haciendo para que los lonquimayenses vivan como se merecen”, dijo. “Con las cuotas que ustedes pagan se siguen haciendo más casas, por favor eso es una responsabilidad que todos tienen”.

Recordó la gestión para adquirir las tierras donde se construyeron las casas. “Esta quinta la compró el municipio a la familia Isidro, a principios de la gestión. El señor gobernador nos dijo sí, yo te voy a ayudar con los fondos para comprar la quinta. Acá se sembraba y hoy ya hay más de 45 familias viviendo con todos los servicios extendidos”, expresó.

“Aprovecho señor gobernador para agradecerle este tipo de gesto. Cuando manifestamos la necesidad de tener más tierras en Lonquimay, no solo por los planes del IPAV, sino porque los lonquimayenses necesitaban, no se dudó. Acá estamos, 30 meses después, con casi un pedazo de pueblo más. Además, tenemos un playón deportivo y en construcción un superpolideportivo”, aseveró.

En nombre de las familias beneficiadas habló Yésica Arias, quien recordó el momento exacto cuando recibió la noticia de que accedía a la vivienda. “El 21 de abril a las 20:12 fue la noche que cambió nuestras vidas y la de 19 familias más. El tener casa propia es el sueño de muchas personas y hoy todos nosotros lo estamos cumpliendo”, aseguró.