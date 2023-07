El día que asesinaron a Lucas González, Patricia Bullrich defendió a los policías que ahora fueron condenados

Durante una entrevista con Luis Majul, Bullrich se refirió a la decisión del entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien resolvió iniciar un sumario administrativo a los tres policías, desafectarlos de la función operativa y pasarlos a disponibilidad mientras se investigaba el caso.

«La disponibilidad es una medida fuerte que genera, digamos, cierta condición de culpabilidad o presunción de una acción no correcta», sostuvo, antes de ser interrumpida por el periodista. «¿Sí? ¿No es correcto?», cuestionó Majul. «No es correcto», sentenció Bullrich.

Cuando asesinaron a Lucas González, @PatoBullrich estaba en contra de que pasaran a disponibilidad a los 3 policías que le dispararon. Ayer los condenaron a cadena perpetua. Piensen bien lo que van a votar… pic.twitter.com/hDuWgFwMGz — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 12, 2023

«Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en cumplimiento de su deber», agregó. «Sí se lo puede separar provisoriamente», señaló Majul. La exministra retrucó: «Yo creo que no. Yo creo que a un policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad, porque el mensaje es muy malo».

«Yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que está actuando de acuerdo a derecho. Ahora, si D’Alessandro los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar por lo menos confuso», concluyó.

Patricia Bullrich ya había defendido a otro policía asesino: Luis Chocobar

Antes de salir en defensa de los policías responsables por el crimen de Lucas González, Patricia Bullrich también se había expresado a favor de Luis Chocobar, el efectivo de la Bonaerense que fue condenado a dos años de prisión en suspenso por matar por la espalda a un delincuente que escapaba tras asaltar a un turista estadounidense en 2017.

En febrero de 2018, Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad de la Nación, recibió a Chocobar junto al entonces presidente Mauricio Macri. «Salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos», expresó a través de sus redes sociales.