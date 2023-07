Un trabajo de la Fundación Konrad Adenauer y de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) dio un pantallazo del estado de la infraestructura escolar en el país. Entre los insumos del trabajo estuvo la encuesta con directores de establecimientos educativos que se realiza en el marco de las pruebas Aprender. De allí surge que nuestra provincia está ubicada en primer lugar en cuanto al estado de las aulas y segunda respecto de los edificios.

La investigación sostiene, además, que está en quinto lugar respecto al estado de las bibliotecas escolares, en segundo si se mira el estado de los patios, cuarta en cuanto a los salones de usos múltiples, cuarta en calefacción y cuarta respecto de los baños.

Otros aspectos relevados en la encuesta son la presencia de agua potable de red en los establecimientos (donde La Pampa figura en 10º puesto), la presencia de cloacas (12º), los accesos pavimentados (7º), la accesibilidad para personas con discapacidad (3º) y el Estado de los gabinetes psicopedagógicos.

Agua y calefacción

El 71% de los directores indican que sus establecimientos cuentan con agua de red pública. Sin embargo, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Formosa y Corrientes, más del 40% indica no contar con este servicio. Solo CABA declara cero escuelas con este déficit. Por otro lado, y si bien la encuesta no indaga más profundamente, puede ser que en muchos establecimientos el agua se obtenga de napas subterráneas extraídas con molinos o bombas, pero no se puede constatar esto con la información disponible, ya que la encuesta solo consulta por agua de red.

El nivel de calefacción en las aulas es otra variable relevante que muestra grandes diferencias entre las jurisdicciones, que en cierta medida se ve justificada por las temperaturas promedio de las regiones. El 100% de las escuelas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Chubut dicen contar con calefacción, mientras que Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, provincias más cálidas, muestran una proporción baja, esperable, de este servicio.

Sin embargo, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Jujuy, donde sí hay regiones que pueden tener temperaturas muy bajas en ciertos momentos del año, presentan déficits muy importantes de este servicio.

Respecto al estado de los baños, la gran mayoría de los directores considera que este servicio se encuentra en condiciones adecuadas. Sin embargo, en las provincias de Chaco (33%), Santiago del Estero (27%) y Formosa (27%) hay un porcentaje considerable de directores que indican que los baños de sus establecimientos no cuentan con inodoro con botón, mochila o cualquier otro sistema de arrastre, difícil de justificar en nuestro país.

Red de cloacas

Se observa gran heterogeneidad en las respuestas por provincia acerca del servicio de cloacas en los establecimientos: mientras llega a casi el 100% en CABA, este servicio cae a valores por abajo del 20% en Misiones o Santiago del Estero y se ubica apenas por arriba del 20% en Chaco, Catamarca o Formosa. Se observa una muy baja extensión de la red cloacal entre las escuelas del país; el promedio general se ubica en el 44%. La Pampa está en mitad de tabla: 12º puesto.

El camino de acceso a los establecimientos se encuentra asfaltado en el 100% de los casos en CABA, pero baja a valores entre un 30% y 40% en Formosa, Santiago, Chaco y Corrientes. Y no llega al 50% en Jujuy, Misiones Salta y Neuquén. Esta variable se observa relacionada con el nivel de ruralidad de la provincia y la cantidad de escuelas rurales de la misma.

Edificios y aula

Además de los servicios con los que cuenta el establecimiento, la encuesta a directores también indaga respecto a las condiciones generales del edificio, aulas y otros espacios de las instituciones que dirigen. En promedio, solo el 80% de los directores considera adecuadas las condiciones edilicias, aunque esta respuesta varía entre el 65% de Chaco y el 92% de CABA; el resto de las provincias se ubica entre estos dos extremos.

Respuestas similares pero en promedio un poco mejores se obtienen al preguntar por el estado de las aulas: el 84% considera que están en buen estado, con Chaco, Formosa y Jujuy con el mínimo de opiniones positivas.

Respecto a los patios, el 78% de los directores considera que están en buen estado, con variaciones que van del 60% en Jujuy o Neuquén al 90% de CABA, La Pampa o Córdoba. Y si bien existen, hay pocos directores que declaran no poseer patios en sus establecimientos; en Chubut y Santa Cruz es donde se observan los valores más altos.

En aulas, La Pampa está primera, segunda en edificios y patios.

Salones

En cuanto a los salones de actos o similares para actividades que convoquen a la comunidad educativa, un 50% de los directores considera que su institución dispone de uno en buen estado, mientras que un 31% directamente no posee. San Luis, CABA, Tierra del Fuego y La Pampa son las provincias con mejores niveles, mientras que Santiago del Estero, Chaco y Misiones son las que están en el otro extremo.

Respecto de los gabinetes psicopedagógicos, que solo fueron relevados entre los directores del nivel primario, el 75% de los directores declara que en sus escuelas no hay espacio asignado para gabinete psicopedagógico. El reconocimiento de dicho déficit supera el 80% para los directores de la gran mayoría de las provincias del país. Las consideraciones positivas respecto al estado del gabinete psicopedagógico alcanzan como máximo un 59% en Tierra del Fuego y 46% en Buenos

Aires o CABA. Es decir, la mayoría de las escuelas no tienen lugar físico exclusivo para esta función. En este aspecto, La Pampa aparece en el cuarto lugar.

Energía e Internet

La Pampa es uno de los ocho distritos en los que todos los establecimientos escolares tienen electricidad. Además está quinta cuando se observa la conexión a Internet en los espacios de aprendizajes. Solo CABA, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego pueden ostentar una situación mejor que la pampeana en este rubro.

En cuanto a la presencia de Internet en los edificios escolares, nuestra provincia está novena, aventajada por CABA, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro, San Luis, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. En todos los casos, se trata de distritos que, al igual que el nuestro, tienen más del 80% de sus establecimientos conectados.

Un aspecto en el que nuestra provincia aparece más retrasada tiene que ver con la presencia de sala o laboratorio de informática. En este caso, nuestra provincia aparece en el 15º, pues en el reporte figura que menos del 40% de los establecimientos cuentan con este espacio.

En cuanto a la presencia de biblioteca en las escuelas, La Pampa está 17º, aunque en este aspecto cabe aclarar que nuestra provincia cuenta con una red de bibliotecas populares extendida en toda su geografía, independientemente de si están o no en los establecimientos educativos.

Estado general

El trabajo explica que la mayoría de los establecimientos cuenta con luz eléctrica, ya sea por la red pública o por fuentes alternativas. De todas formas, en algunas provincias todavía se declaran escuelas sin este servicio: Santiago del Estero (17.5%) y Formosa (8.5%) destacan especialmente. La provincia de Buenos Aires (hacia fines de 2020) todavía tenía unas 412 escuelas sin electricidad, en Santiago del Estero 374 y en Formosa 119.

En cuanto a conexión a internet, CABA y Santa Fe son dos jurisdicciones con cobertura cercana al 100%. En el otro extremo, Santiago del Estero tiene apenas el 25% de sus escuelas con conexión y Chaco está cerca del 40%, mientras que en Catamarca, Formosa y Misiones la cobertura está alrededor del 55%. En general se observa un déficit importante de este servicio en la mayoría de las jurisdicciones.

El porcentaje de cobertura se reduce todavía más cuando se consulta por el alcance de este servicio a espacios de aprendizaje, como aulas, laboratorios de informática o bibliotecas; solo en CABA y San Luis el 90% de sus escuelas tiene una conexión de internet que llega a estos espacios.