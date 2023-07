La abogada Alicia Toranzo, que representa a la expareja del periodista Leonardo Santesteban, consideró este viernes que la justicia dispuso una restricción de acercamiento a la mujer porque analizó que ella «corría peligro» ante la denuncia por violencia de género que presentó el martes pasado.

La letrada consideró una irregularidad que el Juzgado de Familia haya dispuesto la exclusión de la mujer del hogar que compartían los tres sin tener en cuenta que, ante una separación intempestiva y un conflicto conyugal, el niño ejerce el principal derecho de continuar en la vivienda. «No lo puede dejar en la calle», alegó.

La abogada cuestionó el descargo de Santesteban, que reaccionó ante el allanamiento que se produjo el martes por la noche en su vivienda del barrio Lowo Che -le secuestraron un arma de fuego-, en medio del cual acusó a su ex pareja de «secuestrar» al niño y no mandarlo a la escuela. La abogada sostuvo que la madre no pudo mandar al menor a la escuela porque, en realidad, él se niega a entregarle la ropa y sus pertenencias.

Una mujer «en una situación de vulnerabilidad»

Toranzo, en una entrevista exclusiva con LU100, contó que la mujer se contactó con ella «en una situación de vulnerabilidad sicológica y técnica, porque no sabía cómo defenderse».

La letrada se presentará la semana próxima como querellante en la causa penal por la denuncia de violencia, que lleva adelante la fiscala Verónica Ferrero y en la cual el juez de Control, Carlos Ordás, dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros y por 30 días al denunciado.

«El juez encontró elementos para que le pareciera que ella corre riesgo», destacó, acerca de esa medida.

También explicó que hay un expediente en el Juzgado de Familia, y que este viernes por la mañana, el niño, hijo de la denunciante y el denunciado, participó de una pericia donde el equipo técnico escuchó su testimonio, cuáles son sus deseos y que quiere hacer a partir de la separación de sus padres.

«Ella se encontró con que todo fue rápido, sin dejarla actuar», reveló la abogada sobre el caso. «Se solicitó su exclusión del hogar sin tener en cuenta que hay un menor. El hogar le corresponde al menor primero. Se empezó por la cabeza en vez de por los pies, no teniendo en cuenta que la atribución del hogar le corresponde al menor, lo que no significa que el padre se tenga que quedar con él. Para que le quiten la propiedad a la exconviviente y a su hijo se tienen que dar elementos que no creo que se puedan dar en la causa», explicó.

«Me parece que hay una violencia de género y económica. Estamos luchando porque inclusive él ha dicho que el niño no va a la escuela, pero no va a la escuela porque él no le da la ropa. No necesita de una resolución judicial para darle los elementos que tiene en su casa para que el niño pueda ir a la escuela», enfatizó.

«El primer error lo está cometiendo él. No puede salir a los medios a decir que el nene no va a la escuela. Debe preguntarse por qué no va, si él sabe dónde está la ropa y las pertenencias. Es un hecho de violencia que está destinado a que lo sufra la mamá», interpretó.

La abogada confirmó que la semana próxima se presentará como querellante en la causa. «Haremos todas las cuestiones técnicas que tengamos que hacer y de Familia. Son procesos largos, pero tiene que primar la defensa de la mujer y del niño, sobre todo», dijo.

«Hay una relación que se está terminando la convivencia, ha sido de manera intempestiva. Y en vez de irse él, porque la ley dice que cuando hay un menor la vivienda es para él, debería haberse quedado la mamá, esto no sucedió así», explicó.

«Me encontré con una notificación donde el juzgado solicita la exclusión del hogar, sin haberse analizado que hay un menor de por medio y que debe estar resguardado, que no quede en la calle», agregó.

De todos modos, aclaró que la mujer «tuvo la suerte» de conseguir una casa para ir con el niño. «No se analizó la atribución de la vivienda en una situación donde hay un menor», insistió.

La abogada consideró que «hay una causa penal» por «la violencia de que ella tuvo que irse», aunque prefirió no brindar más detalles de la situación hasta no tener acceso formal al expediente, una vez que quede confirmada como querellante. «Hubo un atropello. No se analizaron las cuestiones de familia», indicó.

«Lo único que puedo decir es que la fiscal y el juez analizaron la denuncia, hay una posible violencia de género y se autorizó una restricción, porque hay elementos, consideraron que corría riesgo, corría peligro. El juez salió en protección de mi cliente», indicó.

«No dudamos de la justicia. Queremos que se cumpla la ley. La mujer y el niño no puede quedar en el desamparo», insistió.

«Vamos a tratar de que esto llegue al punto que tenga que llegar. Y , sobre todo, resguardar los derechos del niño. Si habla de responsabilidad, no puede dejar a un niño en la calle. Tampoco un niño es una cosa que puede decir que va para acá o para allá. Hay que respetar las responsabilidades de cada uno de los padres y escuchar al niño, que por suerte va a poder manifestar qué desea, qué quiere», reafirmó.

Sin notificación de contradenuncia

Por otra parte, consultada acerca de la denuncia penal que presentó Santesteban contra su expareja en los días previos, respondió que la mujer no recibió ninguna notificación. «No sabemos si la desestimaron o si la notificarán más adelante», acotó.