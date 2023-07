El gobernador Sergio Ziliotto convocó para las 11.30 horas de este martes a una conferencia en su despacho para hablar sobre la “coparticipación”. Se espera que anuncie la presentación en la Legislatura de un nuevo proyecto de Ley de Coparticipación, con el fin de acordar nuevas reglas que eviten “tergiversaciones” y se puedan distribuir en forma más “equitativamente” los recursos coparticipables a las casi 80 intendencias y comisiones de fomento de La Pampa.

En rigor, esta iniciativa ya había sido adelantada por el mandatario el 1° de marzo, al abrir el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. “Un simple análisis, entre los tantos y más complejos que pueden hacerse, muestran que es imperioso modificar la actual normativa de coparticipación. Aunque no es fácil. Proyectos modificatorios presentados por ésta y la anterior gestión provincial desde 2018, no lograron consensos”, dijo en su momento. “Resulta necesario acordar nuevas reglas de juego en base a uniformidad y temporalidad para el procesamiento de la información, progresividad para facilitar la planificación y ecuanimidad para contribuir al crecimiento armónico. Por ello, enviaremos un nuevo proyecto de ley”, expresó.

En los últimos cinco años se han presentado tres iniciativas en la Legislatura, pero han fracasado.

En su momento en Casa de Gobierno reconocieron que la nueva Ley de Coparticipación intentará poner un freno a una maniobra de determinados intendentes: crean empresas municipales para, así, ingresar esos montos de ventas como “recaudación” y obtener mejores índices de coparticipación.

El nuevo proyecto contemplaría otro mecanismo de distribución y la novedad de dos fondos de garantías. También establecería más plazos para controlarse entre las intendencias.

El último proyecto -que, en rigor, no llegó a tratarse en Diputados- ponía un techo a los ingresos no tributarios, es decir, los vinculados con las empresas municipales y no con la percepción de las tasas. Ahora la intención es presentar un proyecto similar, pero con un extra: se incorporarán dos fondos de garantía que morigeren los aumentos o disminuciones bruscas en los índices de coparticipación. En ese marco, el Poder Ejecutivo destinará recursos extraordinarios para fortalecer esos fondos. “La intención es suavizar los indicadores. Se intentará garantizar que ni tanto la subida ni la bajada se va a sentir tanto de un año para otro. La diferencia la solventaría el Gobierno provincial”, expresó Franco.