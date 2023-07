Caso Cecilia Strzyzowski: en una carta, Marcela Acuña admitió que encubrió a su hijo César

«Si salís antes, no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida», reveló Acuña. «Solo quiero decirte que todos los días tomalo como una victoria contra la muerte; sonreí, rezá, soñá, movete y alimentate. Tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después», le pidió a su esposo.

«Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga. Vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno, siempre fue así. Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé que va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudás a mi hijo», confesó la mujer.

En la carta, Acuña se lamentó porque «nadie va a verlo a César», detenido como principal acusado del femicidio. «Vos sabés lo que significa César para mí. Tenés la bendición de tus otros hijos que te visitan y te quieren mucho. Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo», expresó.

«¿Sabés cómo duele? Hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él, ya no me quedará nada. Ojalá pronto llegue tu libertad, la merecés. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata», afirmó.

«Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él. Hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho», concluyó.

Caso Cecilia Strzyzowski: confirman que los muebles donados con sangre eran propiedad de los Sena

El testigo Alfredo Aguirre reconoció que los muebles que tenían rastros de sangre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, fueron trasladados desde la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados del crimen junto a su hijo.

El 6 de junio, Aguirre trasladó con su camión de mudanzas un colchón, un respaldo de una cama y una mesita de luz desde la casa de Santa María de Oro 1460 hasta la vivienda de una mujer embarazada, que vive en el barrio Emerenciano.