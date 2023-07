El empresario dio una entrevista en Twitch y fue consultado por la situación del rosarino. “Había posibilidades, habíamos quedado en que se diera así. El jugador quería y el padre también. Los ritmos son distintos porque no nos iba a pasar lo que nos pasó antes”, introdujo.

“Estaba todo el contrato previsto, todo acordado y nos encontramos con que Jorge me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo ‘Mirá, Leo pasó unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por Inter de Miami porque ahí tendrá menos presión”, indicó Laporta. Y agregó: “A pesar de que estaba ilusionado con volver al Barca, pasar otro año así no era lo que le convenía. Es absolutamente respetable”.

El futbolista ya había hablado sobre cómo se sentía y no dejó dudas: “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba”.