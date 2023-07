Hasta fines de agosto rige el acuerdo alcanzado con los laboratorios para que las subas sean por debajo de ese índice. El presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, Miguel Osio, dijo que será «un precio sugerido» y «uniforme en todo el país».

La Secretaría de Comercio acordó con el sector farmacéutico mantener los precios de los medicamentos por debajo de la evolución de la inflación hasta fines de agosto próximo. El presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, Miguel Osio, aclaró que no se trata de un «congelamiento o control de precios, sino que los precios se van a modificar, pero por debajo de la inflación».

«En un país donde no se puede controlar la inflación, parece imposible poder controlar los precios de los medicamentos. Si bien es un precio sugerido y es uniforme en todo el país. Existen dos listas de precios que se publican en la Argentina, uno en la revista Kairos y otra en la farmacéutica. Los precios están ahí y es fácil rastrear los que aumentaron», explicó.

«El precio de los medicamentos nunca fue algo uniforme, cada laboratorio aumenta de acuerdo a su ecuación de costos y márgenes de ganancia. No hay forma de controlar porque en el país el precio está liberado en Argentina desde 1991, cuando vino la desregulación. Antes lo fijaba la Secretaría de Comercio de Nación y de forma obligatoria. Luego fueron los laboratorios los que fijaban el precio», indicó en diálogo con radio Infopico.

«Durante el 2022, hasta el 31 de marzo de este año, hubo un acuerdo entre el gobierno y las cámaras que agrupan a los laboratorios para que el precio no aumentara por encima del valor de la inflación, un punto abajo. Si la inflación era 5, los laboratorios podían aumentar 4. Luego de esa fecha, en los primeros meses, no se pudieron poner de acuerdo, pero ahora llegaron a que por 60 días no habrá incrementos en los precios de los medicamentos por encima del valor de la inflación. Es muy distinto al control de precios o al llamado congelamiento de precios. Los precios se van a modificar, pero por debajo de la inflación», aclaró.

Consultado sobre sobre el abastecimiento de medicamentos, Osio afirmó que «no se registran faltantes masivos de medicamentos; puede haber ocasionalmente algún faltante, pero no hay desabastecimiento».

El entendimiento alcanzado por Comercio busca ponerle un freno al aumento de los precios de los medicamentos, que en los últimos meses se elevaron por encima de la inflación. En principio, el convenio no incluye a los medicamentos de venta libre, que fueron los que más subieron respecto de hace un año atrás.

En mayo, los medicamentos subieron un promedio de 9,89% mensual, según un informe periódico del Ministerio de Salud, más de dos puntos por encima del índice general de inflación que marcó 7,8%, y de la variación del tipo de cambio ese mes, que fue del 7,99%.

Esta misma situación se dio en abril (9,4% contra IPC de 8,4%), mientras que en enero (4,9% contra 6%), febrero (4,9% contra 6,6%) y marzo (6,6% contra 7,7%) se ubicaron por debajo.

En tanto, el indicador adelantado de junio anticipa un aumento promedio del 9,42%, por encima de las proyecciones del IPC, con laboratorios que remarcaron ese mes los precios hasta un 19,8%.

Si se toma el acumulado de lo que va del 2023, los medicamentos en mayo sumaban un aumento de 40,6% (en una canasta que incluye los 25 más vendidos), 46,1% (incluyendo sólo a los de venta libre) y de 44,1%, en el caso del resto de los productos, frente a una inflación que totalizaba 42,2%.

En tanto, la variación interanual era del 100,5%, 119,4% y 109,7%, respectivamente para cada canasta, frente a una inflación general del 114,3%.

Dicho informe también señala que el laboratorio Roemmers lideró los aumentos en mayo con una suba mensual que promedió el 18,4%, seguido por Bagó y Grammon con 49,9% y 52,4%, respectivamente

Fuente El Diario