De la conferencia de prensa realizada en sede de fiscalía participaron la fiscala Cecilia Martiní, los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; de Seguridad, Horacio di Nápoli; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidades, Liliana Robledo; el secretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, y el fiscal general Máximo Paulucci.

Martiní dijo que «como la mayoría sabemos, los restos de Andrea López continúan desaparecidos, no sabemos cuál es su paradero a casi 20 años de su femicidio. El miércoles recibí un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos donde me comentaban que quien fuera condenado por el femicidio de Andrea López tenía interés de brindar datos respecto de sus restos, es así que automáticamente coordinamos la realización de una serie de autorizaciones judiciales porque es sabido que Víctor Purreta está condenado, purgando una sentencia en el Servicio Penitenciario Federal».

«Para poder ser trasladado y entrevistado por el Ministerio Público Fiscal se necesitan una serie de autorizaciones y a su vez necesitábamos tener el contacto con alguna asistencia técnica o letrada de Purreta. Eso se hizo con bastante celeridad y ayer (por el jueves) mantuve una entrevista con Purreta y su abogado, y él efectivamente manifestó interés en brindar datos respecto del sitio específico en el cual había depositado los restos de Andrea», explicó la fiscala.

Y agregó que Purreta «se ofreció a hacer un señalamiento puntual en persona, con lo cual lo hicimos en el marco de la misma entrevista aprovechando estas circunstancias que ya contábamos con una autorización judicial para estar con él, no hubo ninguna objeción y es por eso que con el auxilio de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario Federal, y la autorización del juez de ejecución, nos trasladamos a este lugar. Allí estableció algunos sitios probables donde él aduce que podría haber depositado el cuerpo».

Trabajo minucioso

A partir de la confesión del posible sitio, la fiscala señaló que «todo eso es materia de trabajo para la Fiscalía y para la Agencia de Investigación Científica sobre todo. Fuimos con el jefe de la AIC a este lugar para poder puntualizar esos espacios y a partir de ahora comienza todo un trabajo que se tiene que realizar en forma muy minuciosa porque estamos buscando algo que, si esta información que nos da el condenado se corresponde con la realidad, son restos que tienen casi 20 años de antigüedad enterrados en ese lugar».

A su vez, dijo que «la búsqueda que tenemos que hacer tiene que ser muy minuciosa para no perder aquel material que podamos encontrar».

«Vamos a procurar poder tener algún resultado positivo y a medida que tengamos alguna novedad, siempre el compromiso es primero con la familia y después de darlo a conocimiento de los medios», dijo la fiscala respecto a cómo continuarán las tareas.

Asimismo reiteró que «esto es una búsqueda que se tiene que hacer de un modo minucioso porque estamos hablando de restos humanos que fueron enterrados hace más de 19 años. Muchas operaciones periciales se van a realizar en el lugar, puede que sean excavaciones o puede que se trabaje de otra manera. Todo lo está coordinando la AIC con el equipo de Antropología Forense de Nación, primero hay que hacer rastrillajes, hay que hacer limpieza del terreno».

En esa línea, dijo que en las tareas «intervienen muchos profesionales, biólogos y geólogos, porque estamos yendo en el tiempo muy para atrás y necesitamos la colaboración de muchas personas. La idea es que esto tenga un resultado exitoso. Está todo en manos de la gente que sabe, de los peritos y todo esto se está coordinando para que tenga el mejor resultado que podamos tener».

Despejar dudas

Rauschenberger, señaló que «lo que queremos relatar, y eso despeja algunas dudas, es cómo se llegó a esta posibilidad de los datos donde estarían los restos de Andrea. En el trabajo que hace la Secretaría de Derechos Humanos, se mantienen conversaciones telefónicas con quienes están en la cárcel y de esas charlas Purreta pidió tener una reunión personal con quienes estaba dialogando. En esa reunión se puso a disposición para justamente aportar datos donde se encontrarían los restos».

«Previa charla con su familia, con su terapeuta y con su defensor, eso es lo que manifestó a nuestro equipo, y en base a esa charla es que se aportan los datos a la Fiscalía para proceder con la investigación y cómo continuar con el proceso», dijo el ministro.

Fasce, por su parte, señaló que «más allá de qué motivó a Purreta a confesar ahora, a nosotros lo que nos importa es poder dar con los restos de Andrea. Nosotros sabemos por demás el sufrimiento de su mamá, que ha manifestado en muchas oportunidades que necesita tener un lugar dónde llevarle una flor a su hija. Nosotros estamos abocados a poder cumplir con ese objetivo para llevarle paz a esta familia».

Asimismo, dijo que «Andrea en su momento habría sufrido una intervención quirúrgica en uno de sus tobillos, y tendría una prótesis metálica allí, lo que podría ser útil a la hora de identificar sus restos».

Finalmente, Martiní dijo que «Purreta reconoció que enterró a Andrea desnuda y envuelta en una sábana», y respecto a la búsqueda dijo que «como nos adelantaron, no hay que ser ansiosos, porque nos puede llevar un tiempo importante».

“Es necesario encontrar el cuerpo”

En el transcurso de la mañana de ayer, la fiscal Cecilia Martiní mantuvo una reunión con Julia Ferreyra, la madre de Andrea, y su abogado representante, Omar Gebruers. El letrado comentó, en diálogo con este diario, que la reunión fue para obtener detalles que aporten a la búsqueda. Entre ellas, “un clavo que Andrea tenía en el tobillo izquierdo, parte de una prótesis que justamente fue producto de una herida que Purreta le causó”, y “la sábana que Purreta manifestó haber usado; efectivamente, Julia dijo que era del hijo de Andrea y que no había vuelto a aparecer, y le dio sus características a la fiscal”.

Respecto a la confesión de parte del femicida, Gebruers afirmó que “marca un aspecto de su personalidad y de la actitud frente al hecho, hay que buscar ahora el fundamento de esta actitud”. En entrevista con Radio Noticias, recordó que “ya se evaluó en dos ocasiones si le daban las transitorias o no, porque uno de los puntos requeridos es un arrepentimiento sincero. Como querella en los dos casos, entendimos que el arrepentimiento no era sincero en tanto no había dado datos de dónde descartó el cuerpo”.

Sostuvo que la confesión en sí no repercutiría en la situación de Purreta, porque “es necesario encontrar el cuerpo. Un señalamiento porque sí, no tiene trascendencia jurídica”.

Por otra parte recordó que la madre de Andrea había marcado el campo peritado el jueves días después de la desaparición. “Yo no estaba en la causa todavía, pero entiendo que se hicieron algunos recorridos por la vera de la ruta en ese lugar, porque ese campo es un lugar donde Purreta iba a menudo a cazar. Era un lugar posible, sobre todo si lo relacionamos con otras pruebas en la causa; por ejemplo, que a la madrugada siguiente del hecho, a Purreta lo habían visto en la estación de servicio frente al Aeropuerto, coincide con el recorrido desde o hacia ese lugar”.