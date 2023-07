Ayer se realizó la audiencia pública. Hubo voces a favor y en contra. «El Baqueano está sobre el río Diamante que es afluente del río Desaguadero. No se habla del impacto ambiental aguas abajo», dijo Graciela Morales de la Asamblea por el agua pura de Tunuyán.

¿Qué pasó ayer durante la audiencia pública para construir la obra hidroeléctrica El Baqueano que se desarrolló en la ciudad de San Rafeal, Mendoza?. Primero se presentó el proyecto, después se expuso una síntesis de la manifestación de impacto ambiental y finalmente participó la comunidad.

En total, se anotaron 16 oradores: 10 participaron de forma presencial y 6 de manera virtual. La mayoría se manifestó a favor de la construcción de la represa, sin embargo, hubo voces en contra que cuestionaron el uso de los fondos y el daño ambiental. Además, hubo una importante presencia de figuras del oficialismo como Alfredo Cornejo que presenció la parte introductoria y Hebe Casado fue una de las expositoras.

El encargado de abrir la audiencia pública fue el secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial, Humberto Mingorance. «A través de la nueva modalidad on line y presencial simultánea, buscamos aumentar aún más la participación de los mendocinos para avanzar en cuestiones y decisiones tan importantes como es la construcción de este proyecto hidroeléctrico propuesto por Emesa», dijo el funcionario de Rodolfo Suarez.

El primero en disertar en el espacio abierto a la comunidad fue el presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Hugo Tornaghi, que se manifestó a favor de la realización de la obra. «Es un proyecto integral, de doble impacto, más allá de dinamizar la economía con la construcción habrá un nuevo camino turístico con conexión a Agua del Toro». Además, el bodeguero recordó las diferentes gestiones que la CCIA de San Rafael ha realizado para que se concreten obras en el sur.

A su turno, la candidata a vicegobernadora Hebe Casado también se manifestó a favor de la construcción de El Baqueano. «Participo como una vecina de San Rafael que quiere que haya desarrollo y generación de trabajo genuino. Esta obra viene siendo estudiada desde hace tiempo y le traerá muchos beneficios al sur, traerá trabajo para 2500 personas, que son 2500 familias», dijo la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo.

«El sur quedó muy postergado después del laudo presidencial contra Portezuelo del Viento y El Baqueano viene a ser una segunda oportunidad para generar energía limpia y trabajo. Creo que están dadas las condiciones para que esto suceda», cerró.

Voces en contra

Durante la audiencia pública también se escucharon voces en contra de la construcción de El Baqueano y todas participaron de forma virtual. Una de las ciudadanas que se manifestó fue Graciela Morales de la Asamblea por el agua pura de Tunuyán.

«Llama la atención que en un momento de crisis hídrica se intente llevar a cabo este proyecto usando fondos provinciales. Me llama la atención esta decisión en un momento donde en el mundo las obras hidroeléctricas se están dejando de hacer porque cambian el curso de los ríos y desestabilizan a las comunidades biológicas afectando los ecosistemas. No se habla de cómo afecta a las poblaciones. No se ha tenido en cuenta los cursos de agua que afecta la obra», dijo la asambleísta que también cuestionó los términos imprecisos de los informes técnicos.

Por su parte, Maria Galdame dijo: «No se ha consultado a los habitantes de la cuenca, Suarez avanza de manera unilateral con la obra y el agua es un bien de la provincia. El Baqueano está sobre el río Diamante que es afluente del río Desaguadero. No se habla del impacto ambiental aguas abajo».

«No somos enemigos, somos el pueblo, defendemos el agua y los bienes comunes. Los fondos deberían utilizarse para obras realmente necesarias para la provincia, se deberían buscar soluciones sustentables. Queremos saber quiénes van a ser los verdaderos beneficiados con la construcción de esta represa. Hablan de una audiencia pública y no les interesa la opinión del pueblo como pasó con El Azufre donde solo el 1% de las consultas fueron contestadas», agregó.

