La oferta turística incluye circuitos guiados sobre la cultura y la historia, la naturaleza y la producción. Además, hay para hacer senderismo y astro turismo.

Algarrobo del Aguila, como toda la provincia, espera que de una vez por todas el río Atuel corra en territorio pampeano. A pesar del cauce seco, el municipio trabaja desde 2017 en un proyecto turístico, que además de mostrar los atractivos de la zona, cuente la historia y la lucha por recuperar el «río robado» por Mendoza.

Vanina Martínez, oriunda de Algarrobo, ideó un proyecto turístico y fue convocada por el intendente Oscar Gatica a desarrollarlo. «Casi el 80% de la gente que nos visita lo hace por el tema del río, es el llamador que tenemos y dependiendo de la época del año en que pasan, lo ven con agua o seco como está actualmente. Hay gente que va de paso de norte a sur, o de sur a norte y que ingresan porque cargaron combustible y andan con algo de tiempo, pasan a ver los circuitos guiados», comentó.

Explicó que «trabajamos desde el punto de vista de la concientización más que nada dentro del circuito cultural histórico, donde está toda la historia del pueblo, pasando por sus antiguos pobladores, mencionamos los pueblos originarios que después se terminan yendo a Emilio Mitre y Victorica. La fundación del pueblo, primera Comisaría, donde dicen que en su calabozo estuvo alojado Juan Vairoletto, allí funciona ahora el Centro de Informes Turísticos. Desde ahí caminamos a la ribera del río, allí contamos toda la problemática del Atuel, desde el día cero hasta la actualidad, con datos que se van actualizando gracias a la Secretaría de Recursos Hídricos».

Remarcó que la actividad forma parte de la currícula escolar. «Recibimos a grupos escolares de distintos puntos de la provincia, tanto nivel inicial, primario, secundario o la Universidad de La Pampa. Van con la temática del Atuel y se acercan hasta el lugar clave donde debía estar ese paseo». Sobre el «puente viejo» del Atuel armaron una costanera.

Circuitos

Vanina Martínez comentó los circuitos turísticos que ofrecen. El Cultural Histórico, «donde vamos al río»; el Circuito de la Naturaleza, que son los miradores de la barda. «Se sube a la barda y se puede ver cuán infinita es La Pampa, porque se ve tanto territorio. Está armado con cartelería con las plantas autóctonas y sus usos medicinales», comentó. Un Circuito Productivo, «que se revalorizó a quienes hacen el trabajo de caprineros. Vamos a una chacra al lado del casco urbano».

Dijo que también «se puede recorrer una fábrica de cerveza artesanal, Cerveza Chicalcó, donde se cuenta todo el proceso de elaboración y realiza una degustación». «Visitamos a una artesana de la localidad, Herminda del Río, que da talleres de tejido, dentro de la Dirección de Cultura. Además, se puede realizar senderismo, por los cañadones que son muy impactantes, de Don Pascual, era una estancia turística que cerró; y senderismo por el cerro Los Guanacos». «A esto se sumó el astro turismo, gracias a la Secretaría de Turismo adquirimos en préstamo un telescopio que había en el Parque Luro y que no era utilizado. Hacemos observación en La Barda», indicó.

Río robado

Martínez dijo que los turistas que pasan por el lugar, algunos saben de la problemática y otros no. «Hay que destacar que estos últimos años se llegó a oídos nacionales. Lo notamos mucho en la Fiesta del Río y la Barda, una fiesta local porque es nueva todavía. Aumentó la concurrencia del público ya que contratamos artistas nacionales», dijo.

Como anécdota, comentó que «la cantante de folclore Roxana Carabajal cuando le digo lo del río no tenía idea, nunca lo había escuchado. Llevé a conocer a toda la banda al río e hicieron un video. Le impactó muchísimo el tema y se comprometió a difundirlo en cada show, porque esto no podía ser. También hay otros artistas que no se involucran en el tema».

En la última fiesta estuvo el «Indio» Lucio Rojas. «Le cuento lo del río, armé el recorrido en base a ese potencial, iba a servir como reclamo y llamador. Armamos varios circuitos turísticos más, que hoy están vigentes. Me decía: ?no lo puedo creer ya que nosotros tenemos cantidad de ríos. Nunca había escuchado que cortaran un río que tiene que correr libre», explicó.

Recordó que en 2017, cuando ella comenzó con la actividad turística en la zona, «los reclamos no salían. Y para mí no hay mejor reclamo que el conocimiento, el saber qué está pasando, que esto está mal. Estoy muy a favor de que las escuelas vayan a San Rafael, porque para mí no hay mayor impacto que ese, que se vean el montón de actividades turísticas, recreativas, de naturaleza, donde está todo verde. Y pasen y vean la otra realidad, que pasen por Algarrobo del Águila y que el cauce está totalmente seco, la aridez, el viento, la tierra. No hay mejor impacto que eso», enfatizó.

«Cuando tratamos el tema con las escuelas, siempre hago hincapié en las políticas mendocinas, no en el ciudadano común. Y el tema del bullying se da entre los niños, pero digo, son las políticas de gente de mucho poder adquisitivo. La Corte Suprema falló y siguen sin acatar. No es el laburante. Las políticas hídricas de Mendoza desertificaron su propio sur mendocino. Si vamos a General Alvear, compartimos la misma geografía y la misma naturaleza, completamente seco», afirmó.

Dijo que que «hay algo que no se menciona casi nunca, y es que en el caso que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte con los 3 metros cúbicos por segundo, en diez años la biodiversidad se recupera. Hay animales que van a volver. Pero la pérdida de la cultura hídrica, de la identidad cultural, se perdió. Es tan importante, algo que se fue con las generaciones, con la gente que perdió todo, con la gente que tuvo que migrar».

Para finalizar, mostró su preocupación porque «en las escuelas locales, los chicos normalizaron que el cauce esté seco, donde hay veces que viene agua y hay veces que no. Cuando viene está bueno, y cuando no, igual vamos a tomar mate a la costanera. Esa normalidad no está buena, nunca se tuvo en cuenta en los estudios que se hicieron».

