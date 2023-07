A un año del femicidio de María Agustina Fernández, que se cumple este miércoles 5 de julio, la mamá de la joven pampeana, Silvana Capello, compartió un emotivo video del momento previo a la donación de los órganos de su hija.

La mamá dio a conocer una imagen donde se puede ver a médicos y enfermeros del hospital de Cipolletti que trasladaban en una camilla a la joven minutos antes de ingresar al quirófano para donar sus órganos.

Durante la secuencia, entre gritos y aplausos, se pudo observar además a Silvana y a su marido, Mariano Fernández, abrazados, viendo cómo trasladaban el cuerpo de su hija al quirófano.

El posteo, dado a conocer en las redes sociales, se difundió el 2 de julio, Día Nacional de la Donación de Órganos, y día que Agustina fue bestialmente golpeada en el departamento de Pablo Parra.

«Día 2 de julio de 2022, una bestia nos aniquiló, se detuvo el mundo para una familia entera, esto fue minutos antes de tu ablación de órganos, es el vídeo más triste que vi en mi vida y el momento de mayor orgullo porque ya en otro plano continuaste haciendo el bien. Señores y honorables jueces ¿podrá mi hija descansar en paz en algún momento? ¿Podremos hacer el duelo sin tener que salir a gritar justicia? Vengan acá les presto mis zapatos», escribió Silvana.

“Mi hija no se pudo recibir de médica, pero aun así salvó vidas. A vos mamá que me agradeciste que tú hijo cumplió sus 15 años, él no solo cumplió, sino Agus cumplió su voluntad. Gracias, gracias, gracias por ser mi hija hoy y todos los días eternamente”, expresó en el posteo.

UN AÑO.

Este miércoles se cumple un año de la muerte de Agustina: la joven tenía 19 años y desde Santa Rosa viajó a Cipolletti para estudiar Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.

Agustina fue atacada el sábado 2 de julio del año pasado, luego fue internada en el hospital de Cipolletti donde murió el 5 de julio.

Su cuerpo seguía con actividad cardíaca y respirando solo asistida por un respirador. El último día le realizaron una serie de estudios, pero la joven no respondió a los estímulos.

El 5 de julio la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñóz, confirmó la muerte cerebral y esa misma noche la comunidad organizó una vigilia frente al hospital, y al día siguiente se realizó el operativo de ablación. Desde las 22, cientos de personas iniciaron una vigilia frente al hospital acompañando a sus padres. Hubo velas encendidas, silencio y momentos de oración.

MARCHA.

Los familiares de Agustina organizaron para este miércoles un viaje a Cipolletti con el objetivo de organizar una multitudinaria marcha en pedido de justicia a un año del femicidio.

Se estima que decenas de personas viajen desde La Pampa para acompañar a la familia.

A nivel judicial, la causa por el momento tiene a un único sospechoso: Pablo Parra, el dueño del departamento donde Agustina fue atacada.

Tras una serie de intentos por desvincularse, los letrados ordenaron su detención.

Parra está cumpliendo prisión preventiva por seis meses hasta el inicio del juicio que lo tiene como único acusado.

Fuente La Arena