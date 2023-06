Daniel González, docente y vecino de Castex, se convirtió en vocero del sector: contó su caso personal y duda de que la iniciativa que busca consensuar el Congreso sea una real solución.

El proyecto legislativo que avanzó en un acuerdo para aliviar la situación de las personas que quedaron hipotecadas mediante la tasa UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) no conforma a buena parte de quienes resultaron damnificados en La Pampa.

Es que si bien la propuesta que se analiza y consensúa en el Congreso sería un beneficio, esa iniciativa no reconoce el tiempo que transcurrió con aplicación de tasas «usureras» por parte de los bancos, y además establece que los clientes no podrán hacer ningún tipo de acción legal.

El UVA fue propiciado por el gobierno macrista, en acuerdo con los bancos. El gobierno de Alberto Fernández había prometido soluciones concretas, pero únicamente tomó decisiones respecto de las personas que accedieron a créditos ProCreAr de Desarrollo Urbanístico. El resto de la ciudadanía que pidió ese tipo de créditos quedó como rehén de los bancos.

Daniel González, director de escuela, vecino de Eduardo Castex, fue uno de los damnificados y se convirtió en las últimas semanas en vocero del sector. Advirtió que el acuerdo en el Congreso tiene sus trampas.

El hipotecado aseveró que la propuesta legislativa «no alcanza, porque tampoco me alcanzaría toda la vida para poder pagar». González acusó a los bancos y a los funcionarios de aquel gobierno por su «incompetencia o perversidad» e insistió en que hay que encontrar una salida política, que implicaría «decirles a los bancos que son bancos, no usureros, no prestamistas».

Respecto de la iniciativa en debate, señaló: «es retroactivo a 2023 y el resto que dios te ayude. Las cuotas actuales tendrían el valor que tenían a principios de año, pero no se modifica el crecimiento de la deuda. Y hay algo peor: tenés que firmar un acuerdo donde te comprometés a que nunca vas a iniciar una acción legal contra el banco. O sea que admiten algo raro hay. La cosa es que los bancos nunca pierdan plata», insistió en Radio Kermés.

González relató su caso particular. En agosto de 2018 tomó un crédito hipotecario por 1.780.000 pesos a tasa UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) para construir su casa en un terreno en Castex. Desde entonces pagó todas las cuotas, más de 40, y hoy debe más de 15 millones de pesos. Mensualmente paga unos $150 mil, pero además ni siquiera se le informa de cuánto será la cuota, sino que simplemente se le hace el descuento de su cuenta.

«Me dieron un año de gracia y la primera cuota a 30 años era de 16 mil pesos, antes de ayer pagué la cuota número 42 por 146 mil pesos. Lo más grave es que saqué un crédito por 1.780.000 y hoy debo más de 15 millones y he pagado todas las cuotas religiosamente sin atrasarme un día. Estamos en una fórmula macabra de la que no hay forma de salir. Si fuera el Conde Drácula y viviera 300 años, tampoco me alcanza para pagarlo».

-¿Quién crees que te estafó?

-Tengo dos pensamientos: o lo creó gente muy incompetente y eso me asusta mucho porque quiere decir que le dimos el país a esa gente y eso es peligroso; o fue una fórmula macabra con la que los bancos dijeron acá vamos a ganar una fortuna y se pusieron todos de acuerdo y eso sería más peligroso porque le estamos dando el país a gente que tiene una mentalidad perversa.

