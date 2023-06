Un congreso de Utelpa exigió al diputado Leonardo Avendaño que se retracte de haber tildado de «rufianes» a la dirigencia docente. Y respaldó a la representatividad sindical. La respuesta a los cuestionamientos de docentes autoconvocados.

El congreso de Utelpa rechazó en forma unánime las declaraciones del diputado provincial del FreJuPa, Leonardo Favio Avendaño, a quien acusaron de ejercer violencia política, mentir y difamar a la conducción del gremio. El diputado había declarado la semana pasada que «es de rufianes dejar a los trabajadores solos», a partir de que el gremio no convocó a un paro realizado en apoyo a los docentes jujeños.

La docencia de Utelpa reclamó que el legislador se retracte de «los agravios, insultos y a la violencia política expresada».

«Recibimos agravios, mentiras, difamación.La UTELPa da cuenta de su lucha y de no abandonar jamás a un trabajador y/o trabajadora», agregó la secretaria general, Rosana Gugliara.

En un Congreso, la Unión de Trabajadorxs de la Educación de La Pampa (UTELPA) se reunió en la Sede Central de calle Belgrano, en la ciudad de Santa Rosa, dónde se expidió respecto a varias situaciones que ocurren tanto a nivel nacional como provincial.

Con la participación de congresales de todas las Seccionales que conforman el sindicato se votaron tres pedidos generalizados, el rechazo a la represión en Jujuy y al intento de criminalizar la protesta social; el repudio a los dichos del diputado provincial Leonardo Avendaño, a quien pedirán que se retracte; y el pedido de trabajar por la unidad de lxs trabajadorxs para continuar obteniendo y defendiendo derechos.

La secretaria General, Rosana Gugliara, tomó la palabra para, en principio, referirse al contundente paro nacional convocado por CTERA a nivel nacional, con UTELPa en La Pampa, que tuvo más de un 95% de adhesión. «El sindicato hizo una actividad basada en un trabajo colectivo con intervenciones artísticas, murales que llegarán al sindicato, a compañeros y compañeras, en Jujuy», dijo.

Asimismo pidió que el 99° Congreso diga basta a la represión al pueblo jujeño, acompañando la solicitud de mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, y que no se criminalice la protesta social.

«Ayer marchamos por Jujuy, nadie nos golpeó. Nosotros tenemos paritarias abiertas para seguir avanzando en derechos laborales y salariales. Por eso hay que poner en valor la importancia de la UTELPa, con 35 años de lucha, por el trabajo que se hace a lo largo y ancho de la provincia, defendiendo la organización sindical, con más de 7000 afiliadxs en La Pampa y con un año récord en cuanto a afiliaciones, eso es por el acompañamiento que se hace a lxs docentes», sostuvo.

Rosana Gugliara llamó a defender el ámbito de discusión genuino, la paritaria, «desde que se logró se ha transformado la educación pública de la provincia a partir de más de 170 acuerdos paritarios. A la que se suma la mesa de trabajo por condiciones laborales, logramos la apertura y estamos trabajando en ella, discutimos puestos de trabajo, condiciones, necesidades del sistema, tenemos el lugar adónde discutir, con representatividad y con un mandato que llevamos de nuestras asambleas. Esto es defender la escuela pública».

Tomando palabras de Hugo Yaski, pidiendo la unidad de los campos populares, Gugliara bregó por la unidad, «este sindicato es pionero en construir unidad, por ejemplo en la intersindical de mujeres, que no nos vengan a decir que no estamos presentes, UTELPa siempre construye unidad, pero no a cualquier precio, no queremos una unidad para insultar a un sindicato, queremos la unidad de lxs trabajadorxs con los ejes que nos unen porque las luchas que damos son por nuestros derechos y lo que pasa en Jujuy es un claro ejemplo».

«Se continuará discutiendo estos temas, con multitudinarias asambleas porque se discute adentro para llegar a acuerdos. La propuesta es producto de años de este sindicato, es lo que le vamos tomando al gobierno de estas discusiones. Somos la única provincia que está discutiendo situaciones laborales. Este Congreso demuestra unidad, organización, trabajo colectivo porque cada uno de los que aquí participan pone el cuerpo y la escucha en las escuelas», concluyó.

Fuente El Diario