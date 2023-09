Un nuevo hecho delictivo sacude a Eduardo Castex. En esta oportunidad, un vecino sufrió el robo de su camioneta Peugeot Partner. Un allegado habló con la editorial de Impacto Castex y brindó el siguiente testimio:

La camioneta la robaron de la calle Alfredo Palacio, entre Sarmiento y San Martín, altura 855. Estaba cerrada. Lo único que tenía es que en la guantera estaba el duplicado de la llave. No sospechamos de nadie porque la víctima no tiene deudas ni problemas con otra persona. El único antecedente es que a la vuelta de donde fue el robo ya venían cometiendo otros hechos en los que no se llevaron nada, pero abrieron varios vehículos y revolvieron todo. Esta camioneta fue la siguiente y se encontraron con el duplicado, entonces se le llevaron. Creemos que fue entre las 2 y 6 horas de la madrugada, pues hay vecinos que la vieron antes de las 2 horas y después de las 6 horas ya no.