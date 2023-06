Un vecino que acababa de estacionar su camioneta en barrio Crisol Norte de la Ciudad de Córdoba sufrió un dramático robo a manos de un grupo de delincuentes armados, uno de los cuales le gatilló tres veces sin que la bala saliera.

“Siento que volví a nacer”, sintetizó la víctima del episodio registrado por una cámara de seguridad.

El propietario de la camioneta contó que estacionó el vehículo y vio cómo al menos tres delincuentes se aproximaban con intenciones de robo. “Se aproxima una persona y me encañona. Carga la pistola y me gatilló a la cabeza. Atiné a agacharme. Cuando sentí que la bala no salió automáticamente decidí girar y correr. Tiré las llaves para que no se lleven la camioneta». El tipo me persigue, habiendo cargado el arma nuevamente. Gatilla dos veces más mientras corro. Empecé a gritar: ¡Policía, Ayuda!’”, recordó y aseguró: “Por suerte estoy vivo y la puedo contar, pero claramente la intención de esta persona fue venir y matar. Siento que volví a nacer”.