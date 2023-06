Por otro lado, el ministro destacó que el Gobierno enfrenta en las próximas elecciones dos oposiciones. “Una es Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, una oposición a la que nosotros le deberíamos contestar con unidad y con un rumbo claro”, dijo. “Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si cada uno no pudiera decir lo que piensa en Argentina o caminar por las calles. Detrás de esa bandera de la libertad hay ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón Carrió. Nosotros vamos por los derechos, el crecimiento y el desarrollo”.

En el plano económico, detalló el impacto negativo que tuvieron la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y la sequía en el nivel de reservas del Banco Central. También criticó al gobierno de Mauricio Macri que acudió al FMI para “financiar la fuga de capitales”.