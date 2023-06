El gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, inició hoy su campaña para las PASO del 13 de agosto, luego del triunfo de su delfín en la provincia mediterránea, Martín Llaryora, y sostuvo: «No vengo a proponerles una interna más, vengo a proponerles un gobierno».

Schiaretti, quien competirá junto al postulante para el vicepresidente Florencio Randazzo, publicó una carta en sus redes sociales, en la que descubrió que la Argentina atraviesa «una larga crisis que ya acumula 12 años de destrucción», y planteó que está convencido de poder trabajar para revertir el contexto actual del pais.

«Ante un escenario similar de falla, tenemos la obligación moral y política de actuar. Las horas más oscuras de una Nación son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política. Soy de los que creen que las crisis no son una excusa, son una interpelación», sostenida al principio del texto.

«Por ello, quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a Presidente de la Nación», sostuvo, luego de la polémica por su posible incorporación a Juntos por el Cambio, que avaló Horacio Rodríguez Larreta, pero lograron ponerla en suspenso sus rivales internos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

También, Scharetti sostuvo que «la salida no es ni puede ser profundizar esta lógica del antagonismo», ni «los extremismos», que -advirtió- sólo pueden conducir «a más crisis y más destrucción de capital económico, social y humano del país».

«No quiero ser el Presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno. No vengo a proponerles una nueva discordia sobre nuestra historia. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo», agregó.

«Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal. Estoy convencido que podemos unirnos a partir de un nuevo espíritu que funde una época basada en los valores del mérito, la paz, la austeridad, el trabajo, la producción y el federalismo. Estoy convencido de que es tiempo de dejar de hablar y hacer. Tenemos una gran oportunidad. Ser capaces de construir, en paz y en unidad, el país que nos merecemos», finalizó.