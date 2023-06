Riquelme expresó que Messi formará parte del partido despedida, que será el próximo 25 de junio, y elogió al futbolista: «Messi va a estar. Para mí es un sueño. Es el jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Maradona y a él».

El exfutbolista también expuso su alegría por la realización del homenaje. «Me vuelvo a poner el buzo del club y es como volver el tiempo atrás. Es volver al jardín de casa. Sin dudas que será un domingo lindo. Yo también disfrutaré mucho. Me siento afortunado porque es una película para mí, que es la más linda que puede soñar un chico. Falta menos para entrar a la cancha más linda del mundo», manifestó.

En este sentido, el vicepresidente del Xeneize mostró su expectativa de cara al encuentro de despedida: «Seguramente el 25 de junio volveremos a disfrutar con la gente y será un gran día. Poder estar en este momento y que la gente tenga ganas de venir a la cancha es demasiado. Esperamos disfrutar mucho. La Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre. Quiero disfrutar de cada minuto y cada día. Esperemos pasarlo lindo».

«Los bosteros somos muchos, sin duda. Tengo que ser consciente de que cada día de que pasa, no entiendo por qué me tienen tanto cariño. Sé que no todos los hinchas van a poder entrar a la cancha. No entiendo que me den tanto cariño, solamente darles las gracias. Nunca pensé que la gente me iba a querer tanto, que iba a tener una estatua, que iba a tener un partido despedida», destacó Riquelme sobre el público del Xeneize.