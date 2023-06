El romance político duró muy poco. Raúl Aragonés anunció este sábado que desde La Pampa no participará de la campaña en respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei.

Aragonés, conocido abogado y exfuncionario de la ciudad de General Pico, conformó el Partido Libertario que en las elecciones provinciales lo llevó como candidato a diputado provincial. Obtuvo menos del 2% de los vot

Para las elecciones nacionales, no inició el trámite de inscripción. Lo hicieron otros militantes “libertarios” de Santa Rosa, ante la Justicia Federal. El partido lleva el mismo nombre.

“Yo me abro. En esta no tengo nada que ver. Un grupo de Santa Rosa inició los trámites y presuntamente la Justicia Electoral Federal le dio el reconocimiento, también como Partido Libertario. Para que no haya confusiones, porque yo no tengo nada que ver, anuncio que yo no participo”, dijo brevemente.

Esta situación se da horas después de la denuncia del excandidato neuquino del espacio libertario, Carlos Eguía, quien expuso un presunto mecanismo de entrega de puestos en el Estado, venta de “franquicias” electorales y pago de “cachets” para viajes de Milei y sus allegados.