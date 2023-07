Patricia Bullrich, sobre su pelea con Rodríguez Larreta: «No comments»

Bullrich estuvo acompañada por su compañero de fórmula Luis Petri y el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti. Durante la conferencia de prensa, advirtió que a pesar de las diferencias que pueda tener con Larreta piensa que «no vamos a arrastrar votos, sino que estamos convencidos que los ciudadanos van a elegir una propuesta de cambio».

«El cepo se tiene que ir lo antes posible, ojalá lo sacará este Gobierno»

El exministro de Hacienda del macrismo, Hernán Lacunza, aseguró que el país no puede afrontar una dolarización. Ante la consulta sobre esta afirmación, la precandidata presidencial remarcó que «creemos que es difícil vivir con el cepo, es un Pacman que se come los dólares, por eso el país no tiene reservas y a Massa le está pasando lo que le pasa porque mantiene».

En la misma línea, Bullrich expuso que «tenemos un programa que es explicado por Luciano Laspina» y volvió a cargar contra la limitación de compra de la divisa estadounidense, que fue instalado en el gobierno de Mauricio Macri: «El cepo se tiene que ir lo antes posible, ojalá lo sacará este Gobierno».