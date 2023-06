En este contexto, el influencer expresó: «Todo lo que traiga transparencia a las colectas que yo hago, voy a estar de acuerdo y predispuesto a que así sea porque soy el responsable del manejo de mucha plata que puso gente, y yo duermo tranquilo si sé que está todo en regla».

«Nos presentamos de manera voluntaria a la IGJ, con todos los papeles. Entiendo que lo que hacemos es novedoso y eso puede traer dudas, por eso estamos predispuestos a aclararlo y también a aprender. Tuvimos que presentar cómo es el funcionamiento de Mercado Pago, porque al no ser un banco había un gris; y al hacerlo, se aprobó el uso de la plataforma para estas cosas», comentó.

Y agregó: «El trato que tuvimos con la IGJ siempre fue ameno y rápido». Además, Maratea apuntó contra los medios de comunicación por «desinformar».

Sobre la colecta, aclaró: «Viene muy bien y con esto más, porque es un reconocimiento grande que esté inscripto en la IGJ. Yo no sabía la cantidad de fideicomisos truchos que se intentan presentar, ahora que lo entiendo me parece más lógico que se haya investigado cómo está armado el nuestro y por eso la colecta no se frenó nunca».

Por último, el joven se refirió a lo que iba a percibir cuando se cierre la recaudación, y aclaró: «Voy a percibir un 5% con un plan de pago».