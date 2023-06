Si efectivamente hay PASO en Unión por la Patria, los gobernadores peronistas reunidos en la “liga” presionarán para tener un representante en la fórmula que está digitando Cristina Kirchner junto con Sergio Massa. En ese marco, no quedarían demasiados “heridos” para que Daniel Scioli “pase la ambulancia” y arme listas competitivas en las provincias. Los mandatarios, pese a haber fracasado en su intención de que no haya PASO, insisten en que todavía confían en una fórmula “de unidad”.Este diario consultó a media docena de dirigentes del círculo chico de los gobernadores: coincidieron en que no hay dirigentes provinciales del peronismo que estén enfrentados con los mandatarios a punto tal de aceptar enfrentar a la lista con la que se enrolen.El jueves pasado, desde el entorno de Scioli contactaron a dirigentes cercanos a la diputada nacional del peronismo Natalia de la Sota. “No hubo ofrecimientos concretos, sí le preguntaron sobre qué expectativas tenía para las elecciones nacionales”, contó a LA NACION un allegado a la legisladora, quien agregó que la respuesta fue: “Ahora mi cabeza está puesta en la elección del domingo 25, en que Martín Llaryora sea gobernador”.Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, aparece muy activa en la campaña cordobesa pese a que en algún momento se habló de que podría integrar la fórmula provincial. Cuando se la mencionó como una de las “perdedoras” del armado local, afirmó que estaba “conforme” porque hay dirigentes suyos candidatos.

Un caso particular es el de San Juan, con Sergio Uñac y José Luis Gioja, pero tampoco ahí esperan que haya un apoyo abierto a Scioli. En Misiones sí sumaron algunos dirigentes que quedaron relegados del acuerdo del Frente Renovador de la Concordia para integrarse a Unión por la Patria. Por ejemplo, la parlamentaria del Parlasur Julia Perié.