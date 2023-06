Desde la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionaron la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación ante los problemas que afectan al sector y solicitaron «un verdadero cambio de rumbo» en la política implementada. Para ello, pidieron citar no solo al gremio sino a todos los integrantes de la comunidad educativa.

«Observamos que las problemáticas educativas no son consideradas debidamente por las autoridades del Ministerio de Educación y los docentes pampeanos deben recurrir a gremios alternativos para hacerse escuchar y plegarse ante el reclamo de medidas justas y legítimas», señalaron a través de un parte de prensa. En esa línea, advirtieron que «por la falta de respuestas a las solicitudes que desde las escuelas se vienen realizando por situaciones concretas de inseguridad, desvalorización del rol docente y carencias de políticas que mejoren la formación integral de los individuos en todos los niveles, las voces educativas se unen para hacerse escuchar».

Desde el radicalismo afirmaron que «la educación actual, en nuestra provincia, requiere de soluciones inmediatas, eficaces y desarrolladas desde el aula, para aplicarlas en el aula. Escuchar los verdaderos actores de la educación garantizará la verdadera formación, desarrollo y atención de los niños, adolescentes y jóvenes que se preparan para ser futuros ciudadanos críticos y reflexivos».

«Instamos a que desde el Ministerio de Educación revisen y convoquen no solo al gremio, sino también a los actores educativos, para diagramar un verdadero cambio de rumbo de las políticas educativas. Los docentes pampeanos se manifiestan para reclamar lo que no se escucha, ni se les defiende, se proclaman por normas precisas en contra de la violencia escolar, por la valorización del rol docente, salario digno, creación de cargos que se desempeñen en atención de los alumno/as, verdadera inclusión. Los problemas en nuestras escuelas existen, crecen y no se resuelven. Por una absoluta y verdadera educación», completaron.

Fuente La Arena