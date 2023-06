La Justicia Electoral dictó la “caducidad política” del Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa) y por eso, en estas próximas elecciones nacionales, no puede presentar candidatos propios ni, como pretendía, regresar al frente de Juntos por el Cambio. “Sentimos que nos proscribieron”, dijeron los dirigentes José Vázquez y Héctor Fazzini, en un comunicado de prensa.

¿Cuál fue el inconveniente? Que el partido, en su momento, no respetó la paridad de género en la integración del Tribunal de Etica y Disciplina Partidaria (TED).

“Dicha cuestión fue resuelta por nota diciendo que el T.E.D se integró nuevamente con el orden estipulado por la ley de paridad de la siguiente manera con las mismas personas, combinando su ubicación y cumpliendo la ley. Titulares (mujer, hombre, mujer), Suplentes (hombre, mujer). Pero, el acta de Asamblea que avalaba esa formación no fue presentada a la Secretaría Electoral a su debido tiempo. Por ello la justicia resuelve cumplido los plazos procesales la caducidad política partidaria, no habilitando al Movimiento Federalista Pampeano a participar en las próximas elecciones con candidatos propios ni en alianzas. Presentados en Queja a la Cámara Electoral Federal no se revirtió este fallo, con fecha 8 de junio del corriente año”, sostuvieron. “Consideramos esta resolución lisa y llanamente una proscripción al MoFePa, por que aplica una norma que tanto daño le causa a un partido que termina de participar en las elecciones provinciales, tiene todas autoridades y afiliados en regla, pero se confundió en armar su Tribunal de Ética y Disciplina”, expresaron.