Cintia Méndez, la ex pareja del hombre que hace tres semanas decidió quitarse la vida al incendiar la casa donde vivía, reveló que días antes quiso denunciar que el suicida la amenazó con «prenderla fuego (a la casa) con el nene y conmigo adentro». En sede policial no se lo tomaron como denuncia y el hombre cumplió con la amenaza. «Todo esto se podría haber evitado», aseguró la mujer que ahora pide que le reconstruyan el inmueble.

El pasado 22 de mayo, los piquenses se sorprendían por un violento episodio ocurrido en el barrio El Molino, donde una vivienda terminó destruida por una tremenda explosión y posterior incendio en el que, tras ser sofocado, los bomberos encontraron los restos de Marcelo Hernán Díaz, de 47 años de edad. Si bien se desconoce oficialmente el resultado de las pericias, se cree que el hombre abrió las llaves de gas y esperó algunos minutos en el dormitorio para luego encender fuego.

Impacto Castex adelantó ese día que se trataba de un hecho intencional de la víctima, pero se desconocía hasta ese momento el resto de la historia que, ahora, reveló la ex pareja acompañada de agrupaciones feministas locales.

Cintia Méndez convivió con Díaz por 11 años en lo que aclaró «jamás me levantó la mano». Tuvieron un hijo que hoy tiene 3 años y se construyeron la casa en la calle 6 entre 33 y 33 bis, según aclaró la mujer, con dinero suyo que cobró de una indemnización.

En las últimas semanas surgieron diferencias de pareja y la mujer le planteó la separación, pero Díaz le avisó que no se iría de la casa y antes de ello la amenazó con «prenderla fuego».

Tras recibir la amenaza concreta, Méndez se dirigió a la Comisaría de la Mujer y allí señaló que «yo quise dejar plasmado eso (la amenaza) en la denuncia, el oficial me dijo que sí, que era una denuncia y lo iba a dejar sentado, que iba a pedir la exclusión y una restricción perimetral, pero después me aconseja que no porque iba a ser muy violento, que era mejor que se fuera voluntariamente».

Y aclaró «eso pasó un viernes y la presentación se iba a elevar a Defensoría, por lo que yo le dije que iba tener que pasar el fin de semana con él ya notificado. Ahí el policía me preguntó si tenía dónde ir y yo le dije que sí, a la casa de mis padres. Entonces, no lo hizo como denuncia para notificarlo y excluirlo (del hogar) voluntariamente».

Díaz no fue notificado en sede policial ese fin de semana y el expediente que llegó a Defensoría no incluyó la amenaza y así se elevó a un juez, quien lo analizó y decidió rechazar la exclusión del hogar y la restricción de acercamiento. La mujer puso en defensor oficial que apeló esa medida y allí sí describió la amenaza, por lo que ahí el juez convocó a una audiencia a celebrar con las partes el día 22 de mayo. Esa madrugada, horas antes de la audiencia, Díaz hizo explotar la casa y se mató.

Pasó

«Yo advertí lo que iba a pasar y pasó, y no nos pasó a mí y a mi hijo porque me fui de mi casa por miedo, y la amenaza se cumplió», lamentó la mujer en rueda de prensa rodeada de militantes feministas. Y agregó «ahora, mi hijo no tiene casa, no tiene juguetes, nada, todo por un mal accionar de un servicio público al que uno recurre a pedir ayuda para una mujer».

La mujer señaló que «él no tenía antecedentes y consideraron que no era necesario plasmar esa amenaza que yo había advertido. Pero, un ladrón no tiene antecedentes hasta que roba por primera vez, por eso no entiendo por qué no se escuchó mi voz cuando dije que me estaba amenazando con prenderme fuego la casa con el nene y conmigo adentro». E insistió en que «esto se podría haber evitado, se podría haber evitado que una persona muera, le podrían haber ofrecido ayuda psicológica que evidentemente la necesitaba».

Méndez aclaró también que «yo estuve 11 años con esa persona, y no fueron los 11 años como yo lo vi en los últimos días, por eso temía. Yo declaré en la denuncia que él nunca me levantó la mano, y eso es cierto, pero sí se estaba poniendo violento desde otros aspectos».

Vivienda

Si bien algunos organismos del estado atendieron a la mujer luego de la tragedia, Cintia Méndez reclama por la reconstrucción de su vivienda, que estaría frenada por el momento por el expediente judicial iniciado a partir del incendio.

La mujer dijo que personal de Infraestructura de la Municipalidad ya revisó el inmueble. «La chica que fue, muy amable, tomó las fotos y me dijo que la casa ya no servía más, por lo que iba hacer el informe y ahí iban a determinar», describió la mujer.

Remarcó que la primera ayuda que recibió fue de las mamás del Jardían de Infantes donde concurre su hijo, cuyas mamás realizaron una campaña para juntar ropa, pero también fue escuchada y contenida en Desarrollo Social, el Servicio Social de Base y le propusieron albergarla en el refugio de mujeres, que prefirió no utilizar para vivir con familiares.

«Lo que yo estoy pidiendo, más allá de que todo esto se podría haber evitado, es que yo quiero mi casa. Porque yo advertí esto y pasó, y ahora nadie me da una respuesta concreta, quiero que me arreglen la casa porque yo hoy no tengo ni 100 pesos. Pido que me reconstruyan la casa y la pagaré en cuotas, pero esa era mi casa y era lo único que yo le podía dejar a mi hijo y él me lo sacó», insistió la mujer.