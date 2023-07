La defensa de Mariana Nannis podría pedir captura y prisión preventiva para Paul Cannigia

La medida obligatoria indica que a Caniggia se ordenará el procesamiento sin prisión preventiva, el embargo de sus bienes hasta cubrir la cifra de u$s5 millones.

Ante esto, el abogado de Mariana Nannis expresó que el denunciado “se tiene que presentar” en el Tribunal de Instrucción y el juzgado le dio tiempo para hacerlo hasta las 11 del martes. De lo contrario, se pedirá la captura nacional e internacional y también prisión preventiva.

Pero la cuestión principal tiene que ver con el que el exjugador se encuentra en Europa desde el 17 de junio sin dar aviso, pero hasta el momento no regresó y no se presentaría. Asimismo, su abogado Burlando tampoco podrá dar el presente porque se encuentra en Chaco por el caso Cecilia.

“Hicimos una denuncia que se había ido y que estaba siendo amenazada Mariana, según lo que nos manifestó. Le había llegado información que iba a ir a Marbella a sacarla a patadas de su casa y que había incumplido la demanda de no acercarse, de no hablar con ella y a parte había incumplido el pedido de salida del país que no tenía autorización”, explicó Broitman en exclusiva a Mariana Brey para C5N.com.

Pero no es la primera vez que no cumple y se iba igual. “La jueza lo procesa y el viernes le dijo que sí o sí tiene que presentarse ante los tribunales de instrucción a las 11 de la mañana. Le dio sábado, domingo, lunes y martes para llegar. Hasta ahora, no está viniendo y es muy probable que se quiera profugar”, agregó.

En medio de todo el accionar judicial, Fernando Burlando abandonará la defensa de Caniggia.