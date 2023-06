Juntos por el Cambio mantendrá su nombre e incorpora a los partidos de Espert y Stolbizer

De esta manera, la coalición opositora quedaría integrada por la UCR; la Coalición Cívica; el PRO; Encuentro Republicano Federal; el Partido Demócrata Progresista; el Partido Unión Popular; el GEN, de Margarita Stolbizer; el Partido Unir, de Alberto Asseff, cercano a Patricia Bullrich, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Aunque en los últimos días Juntos por el Cambio incorporó a su PASO presidencial al economista José Luis Espert, referente de Avanza Libertad, ese sello no será anotado como uno de los partidos que integran la alianza ya que no tiene representación a nivel nacional y por lo tanto no cumple los requisitos.