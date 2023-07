Según relató el ex participante de Cuestión de Peso, está internado en el hospital Modelo de Caseros. «La verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabarse, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, agregó desesperado.

Y concluyó: “La úlcera revivió y pensaron que estaba muerta y revivió y eso lo tengo que hacer ya en el hospital”.