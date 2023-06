La localidad de Embajador Martini arribó este viernes sus 113 años de vida y programó una serie de eventos que ya vienen desarrollándose y que continuarán en los próximos días.

“Tenemos varias obras en marcha, hemos realizado inversiones en equipamiento, entre otras cosas”, afirmó el intendente Ariel Boggino a la Agencia Provincial de Noticias. Además se refirió a la situación del sector agropecuario y la construcción de viviendas.

Agregó que dentro del programa se izará la bandera en el mástil central, se colocará una ofrenda floral en el cementerio y el museo estará abierto durante la mañana para que lo visite la gente y durante la semana hay eventos.

“La semana pasada tuvimos una jornada de cine, este lunes feriado hay una lotería que organiza el colegio secundario por el día del Padre y nosotros desde el municipio aportamos el show musical”, dijo.

Dijo que el martes, en tanto, habrá campeonato de vóley con la participación de pueblos vecinos y el domingo el Pampa Corre, una actividad deportiva durante todo el día con shows musicales y la atención de la cantina por parte de los alumnos y alumnas de la promoción 2023.

Situación del campo

El intendente aseguró que “hoy estamos en una situación complicada y acertadamente el Gobierno provincial declaró la emergencia agropecuaria porque venimos con una sequía importante desde hace tiempo, fracasó la cosecha de trigo, llovió en enero pero el 14 de febrero vino una helada que nos sorprendió. A partir de ahí comenzamos un período complicado porque los maíces se helaron, en abril llovió un poco y hablando con los productores me decían que los lotes que están bien preparados se pueden sembrar pero tenemos el inconveniente de que al ser una zona agrícola-ganadera hay faltante de pasto”.

Puntualizó que “lo que pedimos es que llueva y se pueda sembrar trigo porque es una entrada de dinero para el productor en diciembre para poder luego encarar la cosecha gruesa sino se complica muchísimo. La hacienda genera un movimiento importante en la zona y si no hay pasto no hay engorde. Los costos para engordar son altos por eso es que decimos que hoy por hoy la situación del campo está complicada por el factor climático. Los pronósticos están anunciando un cambio en el clima que traerá más lluvias, ojalá que se dé y podamos seguir. Acá dependemos de la producción agropecuaria, si caen cuatro gotas ya nos cambia la cara a todos”.

Informó que “se está sacando hacienda, más que nada la invernada, los productores chicos no terminan el novillo, lo sacan antes para ganar tiempo y pasto para la otra hacienda. Se adelanta una cadena, se lleva a la feria y se vende como está”.

Obra pública

Boggino destacó la ayuda del Gobierno provincial para con Embajador Martini. “Somos pueblos pequeños que dependemos mucho del apoyo del Gobierno porque si no es imposible hacer obras”, dijo.

Agregó que están con el plan Mi Casa y la construcción de siete viviendas y una de servicio. “Es un plan que llegó para quedarse y bienvenido sea, ya la gente no viene a preguntar si irá a tener una casa, ahora la pregunta es cuándo me toca la casa. Esto se debe a lo beneficioso del plan Mi Casa para todos los pueblos porque se hacen viviendas permanentemente, con gente del pueblo y comparando los materiales en la localidad. Se hacen seis o siete por año de acuerdo a la capacidad de albañiles y del municipio para ir moviéndose”, explicó.

Informó que “también estamos pensando en la compra de terrenos porque no es tan fácil de conseguir y debido a la laguna no podemos construir hacia el sur de Embajador Martini”.

Siguiendo con las obras contó que están con la construcción del edificio municipal que está muy avanzado. “Se están haciendo mejoras en el corralón municipal, se adquirió una retro pala con la ayuda del Gobierno de la Provincia a través de Asuntos Municipales por un valor de 27 millones de pesos que estamos pagando en cuotas de 2 millones de pesos por mes, por eso el agradecimiento al secretario de Asuntos Municipales Rogelio Schanton por la colaboración y el buen trato permanente. Entre todos vamos adelante buscando el bienestar del pueblo”.

“Esperemos tener un muy feliz cumpleaños con la participación de los vecinos y vecinas en todas las actividades organizadas y como siempre digo, que haya salud para todos que es lo más importante y lo que nos permite seguir para adelante”, finalizó.