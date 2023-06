El secretario de Trabajo y dirigente del peronismo santarroseño, Marcelo Pedehontaá, planteó que el nombre del candidato a diputado nacional del FreJuPa para las elecciones legislativas debe ser alguien del General Pico.

Garantizó que Santa Rosa no se fijará en «el domicilio» del candidato para asegurar el triunfo. «Tiene que ser Pico quien hoy nos proponga al peronismo una figura que sea la síntesis de los candidatos para la elección que viene. A nosotros nos van a dar un nombre y no le vamos a mirar el documento y el domicilio, lo vamos a salir a militar y vamos a asegurar un triunfo en Santa Rosa», afirmó.

Pedehontaá destacó el triunfo de Sergio Ziliotto en la elección del 14 de mayo pasado, por el contexto en que se dio. La comparó con la victoria del 2003, cuando Carlos Verna fue electo gobernador.

– ¿Qué análisis hiciste del resultado del 14 de mayo en La Pampa?, consultó El Diario.

– Soy de la postura de que el peronismo ha hecho una elección histórica. En el año 99, Marín había ganado con 99 mil votos. En el año 2003, cuando Verna arriba al gobierno el peronismo había perdido 20 mil votos y había llegado con 77 mil votos. No fue una tragedia, sino que había dirigentes que tenían la capacidad de mirar el futuro y ver el crecimiento del peronismo. Hoy me parece que, generacionalmente, no nos estamos haciendo cargo de un tiempo histórico. Cuando ves las provincias de al lado, caso San Luis, más valor toma el triunfo de Sergio (Ziliotto) en la provincia. Por supuesto que duele que muchos compañeros intendentes hayan perdido, pero también es producto de un tiempo de crisis. Como en el 2003 salíamos de la crisis del 2001, ahora salimos de la crisis del Covid, de la guerra…, son crisis que al electorado les mueve un poco los cimientos a la hora de votar. Estamos en un momento importante que depende del peronismo para ir a recuperar esos 20 o 22 mil votos.

– Verna hizo la lectura de que Pico volvió a ser la capital del peronismo de La Pampa, ¿qué pensás?

– Es una definición de Carlos muy interesante. Es un gran mimo para la militancia de Pico. No hay que entrar en la dicotomía quien sacó más votos o menos votos. El peronismo festeja que en General Pico hayamos vuelto a ganar después de una fallida elección pasada; que otra vez el peronismo de Pico sea la prueba de un triunfo.

Esto me da pie a pensar y lo he planteado en alguna charla que tiene que ser Pico quien hoy nos proponga al peronismo una figura que sea la síntesis de los candidatos para la elección que viene. Porque así como Pico es la capital del peronismo, Santa Rosa es la capital de la lealtad del peronismo. A nosotros nos van a dar un nombre y no le vamos a mirar el documento y el domicilio, lo vamos a salir a militar y vamos a asegurar un triunfo en Santa Rosa. Los compañeros de Pico tienen que aportar a este momento histórico, de ese triunfo; y a partir de esa alegría y fortaleza, la capital del peronismo, tienen que aportar el nombre que sea la síntesis de todas las variables que hay hoy.

Al peronismo de Santa Rosa le costó mucho tiempo entender que si nos quedábamos en internitas, siempre íbamos a ser un peronismo perdedor. Logramos entender que hay algo que nos une que es la lucha por la justicia social; y a idea de transformar la realidad para los ciudadanos y que siempre es mejor el peor peronista que el mejor de la oposición, por eso desde Santa Rosa vamos a militar y acompañar.

– El gobernador y presidente del PJ habló de horizontalidad. ¿Qué lectura hiciste de esto?

– Es un gran desafío a quienes tenemos que tomar responsabilidades y siempre estamos esperando que nos digan qué hacer. Tenemos que tomar decisiones, pero tienen que ser a conciencia y pensando en el bien de todo el peronismo y no en lo individual. La horizontalidad hay que entenderla desde la discusión de iguales. Yo amo el peronismo de Perón y Evita y necesitamos un líder que conduzca. Los líderes están en las líneas, nosotros tenemos en la Plural a Carlos; el marinismo a Marín, no sé cómo estará la comunicación con Jorge. La horizontalidad hay que entenderla a la hora de la discusión y de plantear las necesidades que tiene cada uno. Yo creo que hay que volver a peronizar al peronismo de La Pampa.

Fuente La Arena