Durante el acto, Ziliotto confirmó que mañana se firmará el contrato para iniciar el nuevo hospital de nivel III que se construirá en Santa Isabel y de Pedro anunció que se abrirá una oficina del PAMI.

Previo al acto inaugural, el gobernador y el ministro nacional se trasladaron hasta el puente Los Vinchuqueros, donde dialogaron junto al titular de Recursos Hídricos, intendentes ribereños y vecinos sobre el ecocidio que implicó el corte rio Atuel y el no cumplimiento de Mendoza del fallo judicial que la obliga a la suelta de 3,2 metros cúbicos por segundo para comenzar a recomponer el ambiente en la región.

Una vez en Santa Isabel, el intendente Guillermo Farana dio la bienvenida oficial a la comitiva que, además del mandatario pampeano y el ministro del Interior, conformaron el subdirector ejecutivo de Prestaciones de la ANSES, Juan Manuel Tignanelli; el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, Pablo Giles; el jefe de la Regional Sur 1, Pablo Todero; la titular de la ANSES Santa Rosa, Cecilia Corso; y la secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso. También participaron el vicegobernador pampeano, Mariano Fernández; autoridades provinciales y municipales. En tanto que, a través del zoom, estuvo presente Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la ANSES.

Inclusión social y federalismo

El gobernador Sergio Ziliotto puntualizó que este “no es un acto más, a las pequeñas dimensiones en lo material, las contrastamos con una enorme demostración de inclusión social y federalismo. Porque no se trata solo de un espacio físico, es una puerta a la igualdad de oportunidades para los argentinos que viven en el oeste profundo de La Pampa”.

“Es el enorme desafío que tenemos como proyecto político nacional -aseguró Ziliotto-, lograr un desarrollo armónico, en el cual todas y todos los argentinos estén dentro, este paso es un gran paso. Y tiene un impacto regional, porque habitantes de La Humada, de Algarrobo, podrán venir a hacer sus trámites aquí, teniendo la presencia del Estado en estado puro, dando soluciones y respuestas”.

“Por eso estamos aquí -explicó-, dándole la magnitud y la importancia que tiene este acto. Así lo planteamos con la Ley de Descentralización hace más de 15 años, cuando en el gobierno de Carlos Verna la pusimos en marcha con el enorme objetivo de incluir a todas y a todos, llegando con igualdad de oportunidades a cada rincón”.

También anunció que “en este marco de inclusión no puedo dejar de comunicarles que mañana firmaremos el contrato para iniciar la construcción de un hospital Nivel III en Santa Isabel, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos. Es una suma muy parecida a lo que la ANSES transfiere a La Pampa. Es que de inmediato derrama, con seriedad, no como los que dicen que concentrando el capital el pueblo obtendrá algunas de las migajas del derrame”. año la discusión es que todo lo que hacemos nosotros no sirve. Hay dos modelos de país, los que estamos queriendo sacar la Argentina adelante después de que Cambiemos nos volvió al FMI, después de la pandemia y de la sequía. Hoy estamos recuperando el empleo después de la peor crisis sanitaria del mundo, y lo hacemos con la articulación: nación, provincia y municipio; con el sector privado y el público. Pero hay otros que dicen que el Estado tiene que desaparecer, que no tiene por qué meterse con las economías regionales, que el Banco Central tiene que desaparecer también. Los que fundieron 25.000 empresas dicen que van a volver para hacer lo mismo y más rápido”.

Pacto Federal del Agua

"Recién tuve la suerte de pisar el cauce seco del Atuel -expresó el ministro-, y quiero decirles, queridas y queridos pampeanos, que voy a seguir trabajando por la justicia, para que llegue el agua y con ella la producción. Si en 70 años no se pudo resolver, tendremos que hacerlo de otra manera. Vamos a aprobar con el gobernador un ´Pacto Federal del Agua´, cuenten conmigo para promoverlo".

“El Estado en cada rincón de Argentina”

Fernanda Raverta, vía zoom, manifestó su alegría por compartir a la distancia la actividad, y recordó que “es la tercera oficina que inauguramos en La Pampa. Eran siete, ahora son diez, la 91 inaugurada en el país. Es que creemos en que el Estado llegue a rincón de la Argentina porque no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Somos todas y todos iguales”.

La directora de la ANSES felicitó a María Esther Rosales, la nueva jubilada y le recomendó que si alguna vez alguien le pregunta por qué se jubiló si no tenía 30 años de aportes ella responda “porque trabajé toda la vida. Nosotros jubilamos argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida para ver avanzar a esta Patria, para ver cómo se cumplían sus sueños”.

Le voy a pedir al nuevo jefe de la UDI, Cristian Etchegaray, que además de abrir la puerta de la oficina, abra su corazón, porque cada vez que pase una vecina o un vecino va a estar pasando una persona que necesita de un Estado que resuelva sus problemas. Estamos a su disposición, el día siguiente puede ser un poquito mejor que el anterior”.

El Estado al servicio de la gente

El intendente Guillermo Farana afirmó que “de a poco se empieza a valorizar a los pueblos, a aplicar el federalismo. La magnitud del convenio que se firma nos convierte hoy, simbólicamente, en la capital pampeana. Y que venga el ministro a acompañarnos al Portal del Atuel, al puente de los Vinchuqueros, nos da la certeza de que él también se preocupa, nos permite seguir soñando en construir una localidad más justa y, con el apoyo de las autoridades, soñamos una Santa Isabel pujante, junto a todas las localidades de la zona”.

“Esto para nosotros es muy importante, que tengamos una oficina de la ANSES en Santa Isabel es un servicio a la población, es poner el Estado al servicio de la gente. Esto es un Estado presente” enfatizó. Fuente APN