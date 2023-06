La investigación que lleva adelante la fiscala Alejandra Moyano se divide en lo contravencional, por causar los disturbios, y lo penal, por las personas lesionadas.

El Ministerio Público Fiscal de Victorica ya identificó a trece de los principales protagonistas de la batalla campal que se desató en la madrugada del último domingo en el sector céntrico de esa localidad entre jóvenes que salían de una peña. La fiscala Alejandra Moyano (foto) informó que quienes fueron individualizadas hasta ahora son cuatro personas del medio y otras nueve de Luan Toro, en tanto que se sigue investigando la identidad de otras dos.

La funcionaria judicial señaló en una entrevista con Radio Loventué que se actuó «de oficio en primer término por los partes de novedades y todas las novedades que nos dio el personal policial que se encontraba de adicional, más el que estaba haciendo la prevención lógica que se hace a la salida de los eventos bailables. Después tuvimos los videos que todo el mundo tiene, los incorporamos a la causa y estamos haciendo diligencias para las filmaciones de lo que es el Banco Nación y también el domo que está puesto de la Municipalidad».

«Ya se identificaron cuatro personas de aquí de Victorica, que fueron notificadas, y nueve de Luan Toro, y falta identificar todavía dos personas más», precisó respecto a «los que estaban dentro de lo que era la pelea, los principales y los que generaron las agresiones».

«Después, desde el punto de vista penal tengo dos denuncias por lesiones», agregó, y dijo que «la decisión al menos hasta ahora es continuar con el contravencional, por disturbios en la vía pública o generar o incitar a la pelea, y después todo lo que es la parte penal, que ya estamos hablando de lesiones».

Indicó luego que en el ámbito contravencional «ya notificamos, una notificación así como de identificación, a esas personas aquí en Victorica y en Luan Toro, y los próximos días tengo que hacer la notificación formal ya en el ámbito de la Fiscalía, donde se va a hacer una imputación de hechos; una vez que esté notificado se colectará la prueba y se elevará a juicio». «Las sanciones de estos tipos contravencionales por lo general son multas o trabajos comunitarios», explicó.

En tanto, «desde lo penal, tengo que terminar de identificar a los agresores y ahí vamos como siempre: declaración de imputado, formalización, ver qué elemento probatorio hay, qué tipo de lesiones son y qué antecedentes tienen las personas que agredieron», adelantó.

«Como tanto en el contravencional como en el ámbito penal uno tiene la posibilidad de las salidas alternativas, que son suspensiones de juicio a prueba, juicio abreviado o juicio, veremos cómo avanza, qué pruebas tenemos respecto de cada una de las personas que están imputadas… Es muy prematuro decir ahora cómo va a terminar», aclaró.

Respecto al accionar del personal policial que intervino en los hechos, Moyano sostuvo que «a criterio al menos de lo que yo opino, actuó bien, se notaba claramente en esos videos que estaban en número inferior e incluso la utilización de los disparos al aire para disuadir estuvo correcta. No tenemos ningún evento que alguien haya denunciado algo en contra de la Policía, para mí estuvo bien, salvo que surja algo que me amerite investigar».

En tanto, sobre la investigación de las posibles responsabilidades que pudiera haber por la autorización municipal para la realización de la peña a cuya salida se registraron los disturbios en un lugar no habilitado para ese fin, la funcionaria advirtió que «nosotros con el Ministerio Público Fiscal, ya sea en el ámbito contravencional o penal, no tenemos nada que ver con lo que son las habilitaciones que realizan para este tipo de eventos o a través del municipio, nosotros no controlamos este tipo de cosas. Nuestra función, puntualmente la mía, es actuar frente al hecho consumado, no hago prevención de eventos ni de delitos».

Precisó que quien interviene «en lo que es habilitaciones es el Juzgado de Faltas, que eventualmente, si surge de la investigación que estoy realizando, remitiré las copias de todo lo que tenga para si ellos consideran eventualmente hacer infracciones o lo que fuere».

Apuñalado

Consultada respecto al caso del hombre que resultó apuñalado en la localidad el pasado sábado a la madrugada, la fiscala de Victorica contó que ese día «se toma conocimiento a través del hospital, del personal policial que se encontraba en el lugar, de que había ingresado una persona con herida de arma blanca».

«Aparentemente fue en un domicilio particular donde se genera una discusión y se aplica una herida de arma blanca, cortopunzante. Luego de eso la víctima estuvo aquí en observación en Victorica y fue trasladada a Santa Rosa», señaló.

Explicó que «nosotros hicimos las diligencias que hacemos siempre: la demora de la persona, los allanamientos para poder obtener los elementos probatorios, como en este caso el secuestro de un cuchillo; inspecciones oculares donde había ocurrido el hecho, levantamientos de rastros genéticos y todas las diligencias que siempre hacemos». «Lo que teníamos es que era una herida que había tocado el pulmón, no tengo exactamente ahora cuál fue la lesión, pero lo cierto es que la víctima fue trasladada a Santa Rosa», dijo.

Agregó que «con posterioridad a eso, el día domingo, porque no habíamos podido entrevistarla porque los médicos nos decían que no era recomendable que hablara, pudimos, con lo poco que pudimos hablar, identificar al agresor y se produjo la detención». «Ya el día domingo al mediodía, volvió el personal de la Segunda de Santa Rosa, le tomó la entrevista y el damnificado, es decir, la persona que había sido agredida, no denunció, o sea, no instó la acción. Igualmente, no sabemos todavía el carácter de las lesiones, por lo cual la investigación continúa», precisó.

Finalmente, informó que «con respecto a la persona que se encontraba detenida, dispuse la libertad de la misma sin la formalización que habitualmente hacemos porque entiendo que a ese momento no había ningún peligro procesal, es decir, de obstaculizar la investigación. La víctima no tenía miedo y tampoco había peligro de fuga, entonces, como la libertad es un bien jurídico que nosotros protegemos muy importante, notifiqué en libertad».

