Martín Raninqueo vive en Ignacio Correa, un pueblito semi rural ubicado a unos 20 kilómetros de La Plata. Es escrito, músico y excombatiente de la Guerra de Malvinas. Este fin de semana viajó a Santa Rosa junto a su familia para participar de la ceremonia celebrada este martes a la mañama en la Laguna Don Tomás.

«Este es el segundo año que vengo a participar con la comunidad… que me han invitado, además tengo familiares acá», contó.

«La ceremonia es una rogativa de agradecimiento para empezar el nuevo comienzo, que es el regreso del sol. A partir de aquí comienzan a extenderse los días y el sol, como dicen nuestros ancestros, comienza a regresar a tranco de pata de gallo», explicó.

En una breve entrevista con El Diario, antes el comienzo de la ceremonia, Raninqueo rememoró que estuvo en «Wireless Ridge», con el Regimiento 7 de Infantería. En ese lugar se llevó a cabo un enfrentamiento de la Guerra de las Malvinas entre las fuerzas británicas y argentinas durante el avance hacia Puerto Argentino.

– ¿Cómo fue para vos, como integrante de una comunidad tan específica, participar de ese conflicto bélico? ¿Cómo fue tu proceso en ese momento y, por supuesto, después, con el paso del tiempo?, le consultó este diario.

– Algo de eso escribo en mi último libro. Hay un hecho fundamental, clave, y es cuando yo me entero de que el Regimiento 7 en el que estaba había participado de la Campaña del Desierto. ¿Cómo me entero?… porque estaban los fusiles Remington, como reliquia, que se habían usado en la masacre contra nuestro pueblo, así que imaginate ese hecho. Yo, como hijo de un pueblo mapuche, participar con el mismo regimiento que 100 años antes había masacrado y usurpado nuestros territorios. De todos modos allí estuve y creo que esa porción de territorio argentino pertenece al Estado argentino y es algo que es un peligro porque tenemos una base militar a solo 500 kilómetros de las costas argentinas. Es un peligro no solo para el Estado argentino, sino para los mapuches, para los ranculches y para América del Sur en general.

«La guerra me dejó mudo»

Nacido en La Plata en 1962, Raninqueo es un veterano con una historia de vida muy particular que afirmó que «reinsertarse en la sociedad fue un duro trabajo duro».

En una entrevista con la agencia Telam, realizada en el año 2021, Raninqueo habló del significado que tiene el 14 de junio de 1982 -día en que finalizó la guerra – para los excombatientes: «Para mí fue un antes y un después, ya que al poco tiempo de regresar fundamos el Cecim (Centro de ExCombatientes Islas Malvinas) La Plata, fue mi primera formación política».

«Esa fecha es el inicio del fin del silencio que nos quisieron imponer los militares en nuestro regreso. En Campo de Mayo nos hicieron firmar un documento donde nos teníamos que comprometer a no hablar de Malvinas», contó.

Y al repasar los primeros días tras su regreso al territorio continental, afirmó: «En lo personal, la guerra me dejó literalmente mudo: yo sólo hablaba a través de mis canciones y poemas. En el 2011, con un grupo de compañeros, vuelvo a las islas para hacer un trabajo de reconstrucción con hechos relacionados a la violación de los derechos humanos. Ese viaje me inspiró en mis trabajos relacionados con Malvinas».

Raninqueo es poeta y músico, publicó dos libros de poesías -«Poemas al flautista y otros poemas y canciones (2003) y «Haikus de guerra» (2011), este último ilustrado con xilografías de Julieta Warman y referido a la historia de Malvinas- y además editó un disco conceptual «Viento» que de algún modo aborda lo que vivió en Malvinas durante la guerra.

Luego grabó otro disco, junto al guitarrista Diego Rolón, al que tituló «Mapuche»: sus dos trabajos discográficos fueron declarados de interés provincial por el gobierno bonaerense.

Sobre su historia y su ascendencia, Raninqueo subrayó: «Soy bisnieto de caciques mapuches que vivieron en las pampas argentinas y estuvieron presos en la isla Martín García durante la Campaña del Desierto. Somos nacidos en la ciudad (de La Plata) luego del destierro que vivieron nuestros ancestros».

Sobre su regreso de Malvinas, entre 1982 y hasta finales de 1983, Raninqueo dijo que «el primer acto de rebelión fue en la cancha de Gimnasia, ahí se comenzó a gestar en nosotros ese grito de ‘se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar’ y empezamos a interactuar con organizaciones populares del país e internacionales».

En relación a la experiencia de convivir con el dolor de la guerra, señaló que «reinsertarse en la sociedad fue un duro trabajo, en especial para la gente del Interior y del conurbano, estar en La Plata, para nosotros, fue una ventaja porque en esta ciudad se concentran los poderes políticos de la provincia (de Buenos Aires). Con la militancia se está solucionando el tema de la situación laboral de muchos compañeros».

«El mayor reconocimiento lo sentimos a partir del gobierno de Néstor Kirchner, con la política exterior que se estableció en ese momento, y que luego tuvo un retroceso con Mauricio Macri. Soy argentino pero me considero mapuche. Y este (por el reclamo de soberanía sobre Malvinas y el espacio marítimo circundante) no es un problema de Argentina sino de toda América Latina y de los pueblos originarios», remarcó.

Por último, Raninqueo opinó sobre cómo la sociedad observa a los excombatientes: «Me sigue incomodando esa mirada, yo soy un hombre, autor de canciones y algunos poemas, que ha vivido y padecido una guerra. Yo sentía que tenía que volver a abordar Malvinas, pero primero debía seguir formándome como artista para no bastardear el tema. Por eso es que Haikus de Guerra apareció a mis 45 años de edad».

