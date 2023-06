La actriz Thelma Fardin cruzó duramente a Juan Darthés tras su reaparición en redes sociales a cinco años de la denuncia por abuso sexual. Tras el duro fallo de la Justicia de Brasil, favorable para el actor, Thelma lo trató de «mentiroso», dijo que solo habla «para asustar a otras víctimas» y aseguró que «ella dice la verdad». «Yo digo la verdad y lo voy a probar, vamos a apelar», remarcó la actriz en diálogo con TN Show. Si bien el actor fue absuelto, el juez indicó que quedaron probados «actos sexuales sin consentimiento», pero marcó que está proscripto y que faltan más pruebas para reconocer el acceso carnal.

En esta ocasión, Fardin fue lapidaria: «Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas». Y marcó con firmeza: «Yo digo la verdad y lo voy a probar, vamos a apelar. Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado».

Semanas atrás, durante la conferencia de prensa en Amnistía Internacional, los representantes de Thelma marcaron que el juez «entendió que la prueba demostraba, sin ninguna duda, que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima» aunque, por otro lado, indicaron «que no estaría demostrado firmemente el acceso carnal». Ante la duda, estaba obligado a considerarlo «absuelto y no-inocente». En esa línea, la actriz señaló irónicamente: «El propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual pero como ocurrió en 2009 está prescripto. Si hubiese ocurrido en 2010, no. Hay que elegir en qué momento a una la abusan».

Además de acusar a la Justicia de tomar una decisión «conservadora», no estando en línea con el Tribunal Supremo Federal de Brasil, apuntó: «Explican que no hay prueba suficiente respecto del abuso con acceso carnal: ¿qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?».

Los próximos pasos, señalados por la propia Fardin, tienen que ver con apelar el fallo y acercarse a la Corte Interamericana. «Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba. Lo que hacemos las víctimas nunca alcanza. Lo que no alcanza es la Justicia, que la Justicia esté a la altura de lo que demanda la sociedad», completó en mayo pasado.

La reaparición de Darthés tras el fallo: «Quiero agradecer a Dios»

Días atrás, por medio de sus redes sociales, Darthés habló por primera vez, públicamente, tras el inicio del juicio. «Bueno cinco años, casi cinco años que pasaron. Hablarte de la destrucción de mi vida, de mi pasado, de mi trabajo, el daño irreparable no tiene sentido. Lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas», comenzó. Luego, continuó: «La Justicia ya emitió los fallos y fueron claros y contundentes, por eso quiero agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia y eso es lo más importante».

Posteriormente, se dirigió a las personas que «creyeron en él» a lo largo de los último cinco años. «Y a vos, a ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto que es la Justicia, pero la Justicia con sus tiempos. Escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social», dijo. Finalmente, sentenció: «Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, una mirada, rezos. Y eso fue importantísimo para nosotros y te lo quería agradecer».