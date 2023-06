La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo mención y recomendó la serie Diciembre 2001 en medio de su discurso en la inauguración de las obras de ampliación del Hospital de Río Gallegos.

«No sé si han visto en estos días una serie que se llama Diciembre 2001, se las recomiendo. La dirige Benjamín Ávila, que fue el director de Infancia Clandestina y está basada en un libro del escritor Miguel Bonasso«, comentó la vicepresidenta.

«Narra la caída de la convertibilidad, esto es un peso es igual a un dólar. Junto con la caída del gobierno de la Alianza que había llegado diciendo que se iba a mantener a como diera lugar esa convertibilidad. Se ve a todo un gobierno pendientes de si el Fondo Monetario Internacional gira o no gira los fondos«, detalló sobre la miniserie que estrenó la plataforma de streaming donde se retrata la salida del gobierno de Fernando De La Rúa en medio de una gran crisis social, política y económica.

Entonces comparó la historia de la Argentina del 2001 con la actualidad. «Algo que podría traspolarse exactamente a lo que nos pasa ahora. Yo creí que se había terminado eso porque cuando Néstor paga al FMI en el 2005 no fue un acto ideológico, fue el acto mas pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina«, señaló.

«Cuando Néstor toma la decisión de pagarle al Fondo hace el acto más pragmático del que se tenga memoria porque recupera para la Argentina el timón de su economía«, destacó.

Además, se refirió al rol del FMI y aseguró que «esa serie es lo mismo que ahora con respecto al Fondo Internacional y la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen«.

En ese sentido, la vicepresidenta aclaró que «no es el mismo país. La Argentina del 2001 tenias dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, no había habido inclusión previsional, había hambre».