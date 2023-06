La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público este jueves en un acto que encabezará en Santa Cruz. Dijo que el “principal problema” que tiene el país es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó a funcionarios de Alberto Fernández. “El problema es que no tuvimos a los funcionarios que sí funcionan manejando la economía y la tarasca, ese es el problema que tuvimos”, dijo.

A las 18.20, con Alicia Kirchner de un lado y el ministro Gabriel Katopodis del otro, comenzó el acto con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta esgrimió un discurso en línea con el comunicado del PJ Bonaerense de este miércoles, en el cual aceptaron las PASO contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y cedieron ante la negociación por el piso por las listas de diputados. “Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado… Acá me permito un poquito de personalismo: me ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, lanzó la exmandataria. “Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única…Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Pero esa es mi idea”.

“El tema de los políticos y la representación política, que dejan de representar a la sociedad y pasan a representar intereses”, apuntó la vicepresidenta, al recordar una pelea por la construcción del hospital regional en Río Gallegos. Evitó dar nombres.

“La mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país”, le dedicó a Alicia Kirchner, en lo que sonó como un mensaje a Victoria Tolosa Paz. El auditorio aplaudió el halago con la solapada crítica a la funcionaria que acompaña las aspiraciones de Daniel Scioli.

“Cuando Néstor le pagó al Fondo (Monetario Internacional) no fue un acto ideológico, fue el acto más pragmático de un presidente. SI te presentas como candidato a presidente, querés gobernar y para eso necesitas recursos. Néstor recuperó para la Argentina el timón de su economía, ¿creen que es casual que se pueda haber creado un plan de obra pública como el que hicimos durante 12 años?”, se preguntó.

“Se lo mandé de regalo al presidente de regalo, no sé si lo leyó”, chicaneó la vicepresidenta al recordar que le envió a Alberto Fernández el libro “Diario de una temporada en el quinto piso”, de Juan Carlos Torre, que lleva como subtítulo “Episodios de política económica en los años de Alfonsín”.

“Hay provincias que tiene el 98% de su deuda en dólares. Como en Córdoba donde no nos quieren a los K”, afirmó.

“Necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria, que tenga una postura patriótica, frente a quienes nos exigen programas de ajuste», pidió CFK, al explicar el cambio de nombre del Frente de Todos a Unión por la Patria. «¿Por qué no me traen el programa macroeconómico que presentó Macri para que le den 45 mil millones de dólares? Por favor, se los dieron para hacer carry trade y se produjo la fuga de dólares más vertiginosa y cuantiosa”, acusó Cristina Kirchner.

“Cuando uno escucha que por ahí amenazan desde el propio espacio político, con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado, con lo que me ha pasado, ya no hable de causas, condenas, hablo de intentos de asesinato, pero ponen empeño en querer ir al Partido Judicial”, lanzó la acusación en sintonía con el comunicado del PJ bonaerense contra Fernández y Scioli.

“Este es uno de los funcionarios que sí funcionan”, le dedicó a Katopodis. “El problema es que no tuvimos a los funcionarios que sí funcionan manejando la economía y la tarasca, ese es el problema que tuvimos”.

“Hay que decirle a la gente la verdad, si firmaste con el Fondo con la 45 en la cabeza, decilo. La deuda no la tomamos nosotros”, le endilgó a Fernández por el acuerdo con el FMI. “El problema es que hoy tenemos escasez de dólares, que necesitamos no sólo para pagarle al Fondo, también para sostener la industria”.