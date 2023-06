“Existen sobradas razones vinculadas a la necesidad de promover la eliminación de barreras que impidan el ejercicio del derecho humano a la vida digna y al acceso a un trabajo en condiciones regulares y equitativas para las personas que sufren discapacidad; que verifican y justifican la necesidad de modificar la actual incompatibilidad de la prestación de la pensión por invalidez con la percepción de ingresos económicos por Vínculo Laboral”, dijo.

“La actual normativa en vigencia -que pretendemos modificar- establece que la prestación de la pensión no contributiva por discapacidad, se suspende automáticamente al momento que la persona beneficiaria ingresa al mercado laboral registrable, cualquiera fuera el ingreso que perciba. Ello desincentiva el desarrollo socio-laboral de la persona discapacitada y la búsqueda de empleo formal”, sostuvo. “Es por ello que propongo que el valor de la pensión no contributiva por invalidez no pueda resultar inferior a un Salario Mínimo Vital y Móvil establecido según el artículo 139 de la Ley N° 24.013 (hoy es claramente inferior); y que la suspensión de la prestación de la pensión no contributiva por invalidez, sólo opere si la remuneración mensual supera los cuatro (4) Salarios Mínimo Vital y Móvil (hoy la suspensión es automática cualquiera fuera el ingreso que recibe)”.

“Considero que este último parámetro va en línea con las obligaciones asumidas por los Estados firmantes de la Observación General N° 18 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 24/11/2005, en cuanto garantizar el derecho a ganarse la vida, mediante un trabajo libremente escogido y aceptado (cfr. artículo 1° inciso 1 del Protocolo de San Salvador, aprobado por Ley N° 24.658 y artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por Ley N° 23.054) a través de una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna, y a su vez un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción (artículo 7° apartado a) del Protocolo de San Salvador)”, finalizó.