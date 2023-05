Una mujer se llevó miles de pesos en mercadería de cuatro negocios céntricos de Santa Rosa, en el transcurso de la tarde del sábado. Los casos ya están en manos de la Policía.

En todos los negocios, la mujer usó un método similar: luego de elegir los productos pidió pagar vía transferencia con código QR, les mostró un comprobante falso a las comerciantes, y se comprometió a enviarlo a las cuentas de Instagram de cada negocio, lo cual nunca sucedió.Según lo relatado por las damnificadas, hay al menos cuatro negocios que habrían sido estafados: un local de indumentaria femenina; uno de ropa para niños y bebés; uno de productos para embarazadas, bebés y niños; y una juguetería. En el primero, la mujer se llevó productos por 63 mil pesos aproximadamente, en el segundo más de $ 50 mil, en el tercero unos $ 23 mil, y en el último $ 40 mil.

Según pudo saber este medio, las dueñas de los dos primeros locales presentaron ayer por la mañana una denuncia ante la Policía. Uno de estos locales contaba con cámaras de seguridad que captaron el rostro y la vestimenta de la mujer, y las filmaciones fueron presentadas como pruebas en la causa. En redes.

Asimismo, las dueñas de los dos locales que realizaron la denuncia alertaron sobre la situación en sus redes sociales, y publicaron imágenes de las cámaras de seguridad.

“El sábado entra una chica con un nene a nuestro local a mirar, a comprar. Todo empezó siendo una venta sumamente normal”, relató Emilia, la dueña de uno de los locales. “Cuando llega el momento de pagar, el total sumaba más de 50 mil pesos. Ella nos dice que quiere pagar por QR, le decimos que sí, que tenemos la opción de QR de Mercado Pago, entonces ella escanea y empieza el pago. Una vez que lo finaliza ella nos muestra el comprobante desde su celular. Nosotras le pedimos, porque es parte de nuestro protocolo de trabajo, que nos comparta el comprobante vía WhatsApp o Instagram. Cuando nos tiene que mandar el comprobante nos dice que no nos tenia agendadas, y en Instagram no nos seguía. Una vez que nos encuentra nos dice ‘ahí les envío el comprobante y las empiezo a seguir’. Claramente el comprobante nunca llegó, entonces no tenemos manera de contactarnos con esta persona”. Fuente La Arena