A través de sus historias de Instagram, el influencer disparó:. Luego, agregó: «Me perseguían para que mostrara el fideicomiso, como si estuviera ocultando algo, cuando no es así. Además lo iban a editar y crear una noticia falsa, por qué estoy obligado a mostrarles?

Además, denunció: «Accedieron al fideicomiso y crearon una noticia falsa para mancharme. Mi equipo me decía por qué no lo mostraba y yo lo hice porque lo iban a usar para mancharme. Inventaron algo porque el fideicomiso no tiene nada de interesante, si lo leés en un noticiero hacés una clase de derecho».

Luego hizo foco en quienes aseguran que cobra diez millones por ser fiducario: «Se agarraron de que cobro diez millones de pesos por mes aparte del cinco por ciento. Diez millones es exageradísimo el números, aparte no es además del 5 por ciento es un plan de pagos para que sea más tranquilo el pago de ese 5 por ciento. Además, ¿quién creés que realiza el pago? Yo ¿De dónde sale la plata? De la cuenta de fideicomiso».

Por último, recalcó: «Yo voy a mostrar todas las transferencias de todos los pagos que haga el fideicomiso, entre ellos el abogado, el auditor, el fiduciario. Todo está en ley, todo es normal y transparente». En una historia que subió luego del descargo mostró que ya se recaudaron $762.737.046 millones de pesos, lo que equivalen a 3.178.071 dólares, la mitad de la deuda con el América de México.