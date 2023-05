El gobernador Sergio Ziliotto dijo este sábado que de una “provincia agroganadera”, como históricamente ha sido La Pampa, se han empezado a incorporar “otros sectores” con peso en la economía que están permitiendo observar una “diversificación productiva”.

El mandatario, que busca la reelección este domingo 14, fue entrevistado por Radio Textual (LU 33). “Estos tres años y medio (de gestión) no ha sido fáciles, pero en virtud de recibir una provincia ordenada y con un objetivo muy claro, hemos logrado avanzar con el crecimiento productivo de La Pampa”, dijo. “No tengo ninguna duda: seguiré siendo gobernador”, agregó, en otro tramo de la entrevista.

“Hoy todas las estadísticas nos ubican (en nivel de actividad y producción) por encima de los tiempos de la prepandemia. Planteamos claramente que en La Pampa hay que consolidar un modelo de desarrollo armónico, inclusivo y con igualdad en cada rincón, con un rol muy fuerte del Estado para diversificar la matriz productiva. Nos gusta hablar con datos y hechos: creo que la Expo Pymes 2023 (que se desarrolló hace menos de un mes en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay) mostró el crecimiento, pero también la diversificación productiva. Históricamente tuvimos una matriz casi única productiva en base a la agricultura y ganadería, pero hoy tenemos sectores vinculados a la energía, a la economía del conocimiento y a la producción de alimentos, como el sector vitivinícola, que marcan que estamos en el camino correcto. Es cierto que hemos tenido que bajar el ritmo en la inversión pública, que habíamos planificado, porque tuvimos que hacernos cargos de una pandemia, y por supuesto que golpea la realidad nacional y mundial, pero a partir de un rol del Estado que interviene, que ordena y que busca el mayor equilibrio posible entre el trabajo y el capital, a nosotros nos permite hoy mostrar esta realidad”, expresó.

“Nosotros buscamos siempre diversificar la producción. Estuve hace un par de días en la Zona Franca, de General Pico, y uno realmente ve la diversificación: hay, por ejemplo, una empresa textil que produce 2 mil acolchados por día, y hay una empresa que ya fabrica calzado para sectores vinculados a la indumentaria de montaña y que está armando otra línea de producción para zapatillas urbanas”, manifestó.

“Tenemos un desafío que está vinculado a los desafíos del mundo: pasar de los combustibles fósiles a la generación de energía limpia”, dijo Ziliotto.

En ese marco, resaltó también los estudios que se están haciendo para tratar de determinar si se puede explotar el litio -hoy clave en las baterías- que se ha detectado en el oeste pampeano. Principalmente en la zona de Puelches, en los sectores de la laguna La Amarga y la salina San Máximo.

Además, resaltó la inversión en Casa de Piedra y otros sectores de la zona bajo riego del río Colorado. “Estamos haciendo más inversiones en la zona bajo riego, con una nueva toma de agua para sistematizar 500 hectáreas en una primera etapa y otras 500 en otra etapa, y la construcción de una bodega (en Casa de Piedra) para que el vino no se vaya en camiones si no ya envasado. Creo que en eso hay una gran diversificación. Y ni hablar de la apuesta que planteamos con la economía del conocimiento, uno de los sectores que están llamados a ser estratégicos para la generación de divisas para el país”, sostuvo.

¿Por qué las pampeanas y los pampeanos lo deberían votar el próximo domingo 14?

-Muy claro: porque queremos consolidar un modelo de provincia, que marca un desarrollo armónico, con inclusión e igualdad de oportunidad en cada rincón de La Pampa. Con un modelo productivo que se basa en un claro rol del Estado, involucrándose no solo en generar trabajo a partir de una sinergia con el sector privado, para que el mejor negocio en La Pampa sea la inversión productiva y no la timba financiera. Hay una decisión política de seguir con una fuerte inversión, no solo en salud, en educación a pesar de los tiempos difíciles, y en seguridad, sino también en obra pública. Hoy las 80 de las localidades tienen obra pública. Hoy en cada localidad se están construyendo casas. Y ese es el camino que queremos profundizar a partir del 10 de diciembre cuando, no tengo ninguna duda, volveré a ser gobernador.

Soberanía energética

El gobernador dijo que la intención del Gobierno es que en las próximas dos décadas La Pampa pueda producir toda la energía que consumen los pampeanos.

“El desafío es que en los próximos 20 años queremos producir toda nuestra propia energía y que los pampeanos y las pampeanas seamos dueños de ese recurso”, dijo. “Cuando uno es dueño de un recurso, puede manejar la tarifa. Queremos que la energía sea una de las tantas ventajas comparativas que ofrezca La Pampa para atraer inversiones”, dijo.

Ziliotto presentó, a principios de 2020, el Plan Estratégico de Energía para La Pampa, que se basa en una política pública integral que apunta a la autarquía energética, produciendo la energía que se consume en la provincia, a menor costo, principalmente a partir de fuentes renovables, aprovechando los recursos energéticos y planificando su explotación de una manera más sustentable.

Además, se avanzó en la transformación de Pampetrol Sapem en una empresa exclusivamente hidrocarburífera a tener incumbencias en otros sectores energéticos, para atraer inversiones públicas y privadas. En ese marco, resaltó Ziliotto, se está buscando una alianza entre Pampetrol e YPF para hacer un parque solar en Realicó. “Estamos construyendo en Victorica un parque (solar) cien por cien de propiedad de Pampetrol, y avanzamos en la alianza estratégica con YPF, cotizando para una central fotovoltaica en Realicó. Queremos generar nuestra propia energía y ayudar para (mitigar) el cambio climático”, sostuvo.

Dijo que La Pampa está “marcando diferencia” en el país en la transformación energética. “Si analizamos que a nivel nacional no existe aun un marco regulatorio y de fomento institucionalizado (aunque ya se está trabajando y seguramente próximamente irá al Congreso), creo que estamos marcando diferencia”, sostuvo. “En La Pampa existe el único fondo específico que usa recursos de las regalías del petróleo y del gas para financiar obras de generación de energía de fuentes limpias”, agregó.

En ese marco, resaltó la necesidad de “alianzas” con empresas pampeanas que quieran generar energía limpia.

“Hoy 20 mil millones de pesos se van en compra de energía de fuentes en otras provincias. Queremos que esos 20 mil millones sean circulantes en nuestra provincia que generen producción e inclusión”, manifestó.

El Baqueano

Ziliotto dijo que la Fiscalía de Estado de La Pampa está preparando la nueva estrategia judicial para frenar la construcción de la represa hidroeléctrica El Baqueano, en Mendoza.

“La Fiscalía de Estado está trabajando (en una presentación), con fundamentación y coherencia y con una gran fortaleza jurídica a partir de nuestro derecho constitucional de ser integrantes de una cuenca”, dijo. “Vamos a actuar en todos los estamentos para defender los derechos de La Pampa, donde sea y ante quien sea. En eso no vamos a retroceder”, expresó en Radio Textual (LU 33).

El nuevo capítulo del conflicto interprovincial se desató hace unos días, luego de la firma de un acuerdo entre el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador mendocino Rodolfo Suarez para que el proyecto de El Baqueano se incluya en el programa nacional que garantiza el precio de compra de energía durante 15 años. Así, Mendoza podría usar ese convenio para buscar financiamiento para hacer la represa.

El Baqueano se pretende construir sobre el río Diamante, que integra la cuenca del Río Desagüadero-Salado-Chadilevú-Curacó.

Ziliotto, en una nota enviada a Massa, sostuvo que el acuerdo entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, por lo que es contraria a la Constitución Nacional, a las leyes ambientales de la Nación y a los acuerdos internacionales, de los que el país es parte.

El mandatario dijo que, si hubiera eficiencia en riego, alcanzaría el agua para todas las provincias de la cuenca del Desaguadero. “Se debe exigir eficiencia en el riego a Mendoza. No puede ser que, con el gran déficit de agua, se siga dilapidando ese recurso. Mendoza tiene una eficiencia del 40 por ciento, con lo que quiere decir que, de cada 10 litros, se tiran 6. Solo con eficiencia en Mendoza, La Pampa podría recibir los 3,2 m2/s (del Atuel que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación), prescindiendo de toda obra”, expresó. “Hay que exigir la eficiencia del riego como nosotros la practicamos en Casa de Piedra. En Casa de Piedra solo se riega por goteo. No dilapidamos el recurso y no reclamamos por reclamar”, expresó.