El presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa y vicepresidente 1º de la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA) advirtió que el precio del medicamento «quedó nuevamente liberado» tras el vencimiento del acuerdo entre el Gobierno nacional y los laboratorios. A su vez, expresó su preocupación por la brecha existente entre el «precio PAMI» y el de venta al público.

Osio fue consultado por Radio Noticias a raíz del aumento del 9,8 % que registró Córdoba en abril, una realidad que atraviesa a todo el país. Al respecto, explicó que hasta el 31 de marzo estuvo vigente «un acuerdo de precios entre el Gobierno nacional y los laboratorios, que se venía renovando periódicamente».Sin embargo, a partir de esa fecha no se volvió a prorrogar ante una falta de acuerdo entre las partes. «Los laboratorios no quisieron renovarlo en los términos que se venía haciendo», señaló.

«Como el precio del medicamento en Argentina está desregulado, los laboratorios quisieron recuperar todo el tiempo perdido, ya que en el último año el aumento del precio se mantuvo levemente por debajo del Indice de Precios al Consumidor (IPC)», añadió. Osio indicó que «está en el horizonte de posibilidades» de que haya más aumentos en mayo, debido a que «los laboratorios aumentan el precio del medicamento permanentemente un 1, 2 o 5 %. No es lineal, porque desde que se desreguló el precio del medicamento en el año 91, los laboratorios aumentan de acuerdo a su parecer porque no se analiza el costo».La farmacia no interviene.

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo de precios, comentó que desde Fefara han observado que la industria rechazó los términos que enmarcaban los aumentos, que era por debajo del IPC, en un contexto inflacionario como el actual. «El Gobierno no tiene ninguna contraoferta para hacer, entonces en esa oposición de distancia quedó liberado nuevamente el precio del medicamento y estamos a expensas de lo que la industria resuelva», afirmó.

El dirigente aclaró que «la farmacia no pone el precio del medicamento. Cada farmacéutico prende la computadora a la mañana y se encuentra con que aumentaron o no. Quiero destacar esto, porque sino pareciera que las farmacias son las que están empecinadas en aumentar el precio del medicamento, pero no participan en nada en este aspecto». Fuente La Arena