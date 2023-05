Patricia Testa, candidata a vicegobernadora por Juntos por el Cambio, dijo que los políticos, entre los que se incluyó, “deberían pedirle perdón a la gente por haber llevado el país a la situación en que está”. Sostuvo que es necesaria la alternancia en La Pampa y cuestionó la “discrecionalidad” en la distribución de fondos.

Testa habló sobre las elecciones del 14 de mayo y resaltó la respuesta de la gente en cada localidad que visitó.

“Necesitamos una alternancia en La Pampa. Después de 40 años de ser gobernada por el mismo partido se necesita alternancia porque eso fortalece la democracia”, dijo. “Necesitamos que el ciudadano tenga acceso a la informació púbica. Me extraña que hace 15 años se presentó un proyecto en la Legislatura y recién en este período el gobernador presentó uno. Cuando una provincia tiene acceso a la información va a poder conocer cómo se invierten los fondos, cómo son los procesos licitatorios, quiénes son los proveedores y por qué se hacen compras directas”, agregó.

Cuestionó la “discrecionalidad” en el reparto de fondos a los municipios. “Yo no sé si es casualidad o causalidad. Lo que sí sé es que son fondos del soberano”, dijo. Me parece bien que el gobernador salga un mes antes de las elecciones a entregar ambulancias y casas, lo celebro, pero no son fondos del PJ, son de los pampeanos”, aclaró.

La candidata a vicegobernadora de JxC hizo un mea culpa. “Los políticos, y me incluyo, no hemos planificado las mejores políticas para beneficio de los ciudadanos. Deberíamos pedirle perdón al almacenero que hoy vende un litro de aceite y mañana no lo puede reponer; al panadero que no puede stockear bolsas de harina por la inflación que hay; al carnicero que no baja una res completa sino media; al empresario que a fin de mes tiene que pagarle a sus empleados y las cargas sociales y no tiene margen de diferencia; al productor agropecuario que vende la hacienda y no la puede recuperar porque no tiene vientres. Tenemos que tener humildad y austeridad por haber llevado al país a la situación en que está”, cerró.