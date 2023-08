Le pregunté a Chat GPT: ¿cómo se llevan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? Me respondió: “En general, se considera que Rodríguez Larreta y Bullrich tienen una relación tensa y conflictiva”. ¿Chat GPT “fala verdachi”?

Chat GPT no es muy inteligente.

¿No “fala verdachi” entonces?

No “fala verdachi”, no.

¿Cómo definirías entonces la relación entre vos y Horacio Rodríguez Larreta?

Una relación en la que somos parte de un mismo espacio, pero estamos compitiendo.

Tu prima es Fabiana Cantilo. Ella tiene una canción que dice: “Ya fue, yo me bajo de este tren”. ¿Quién te parece que va a decir eso entre vos y Horacio el día posterior a las PASO?

Yo no me bajo de ningún tren. Conduzco la Argentina como una locomotora, con todos los vagones, donde van a haber 46 millones de argentinos con coraje.

Te planteo algunas posibles decisiones de gobierno y vos me tenés que responder si estás a favor o en contra: ¿reforma laboral?

A favor.

¿Legalización de la marihuana?

En contra.

¿Militares en el combate contra el narcotráfico?

A favor.

¿Renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

Depende de cómo nos deje el país este gobierno.

¿Nacionalización del litio?

En contra.

¿Déficit fiscal 0?

A favor.

¿Dolarización?

Intermedio.

¿Cómo sería eso?

Nosotros vamos a hacer un sistema bimonetario, es decir, que la gente va a poder utilizar el dólar. Vamos a poner un ejemplo, un youtuber que trabaja para afuera, que gana en dólares, va a poder utilizar el dólar como moneda de transacción, pero también vamos a tener el peso para tener la flexibilidad de que la economía argentina, que no puede trabajar con una moneda totalmente dura y que se queda fuera del sistema y que genera desocupación, pueda trabajar con el peso. Peso y dólar van a ser convertibles porque vamos a sacar el cepo.

Decías recién que estás a favor del déficit fiscal 0 ¿De cuántos puntos del PBI es el ajuste que vos planteás si sos presidenta?

Preguntale a Massa cuánto va a dejar de déficit.

¿Depende sólo de eso?

Esa es una parte. El resto es un Estado que ha crecido en los últimos 20 años el 100%. Y eso es un peso enorme sobre la economía privada. Hay que hacer un pacto con todas las provincias para ir bajando el peso del Estado sobre la economía, para que haya más privado que público. Es ajustar la burocracia para desajustar la gente.

Maxi Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica, y Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, pidieron la incorporación a Espert de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu posición al respecto?

Bien.

¿Sólo bien o con algún tipo de condicionamiento?

No. A ver, que vaya al lugar que más aporta como tenemos que ir todos a los lugares que más aportamos en este momento que tenemos que ganar las elecciones.

Espert dijo que, si pudiera elegir, elegiría ser candidato a presidente. ¿Crees que eso forma parte de una movida del larretismo para restarte votos a vos?

A mí no me resta votos nadie.

Te voy a hacer el cuestionario de “Macrismo en sangre”: ¿Semi dinamitar o no dinamitar nada?

Dinamitar el régimen kirchnerista.

¿Terminar de laburar a las siete para ir a ver Netflix o trabajar hasta más tarde?

(Risas) Yo trabajo hasta más tarde.

¿”Querido rey” o patria grande?

La patria grande se hizo a partir de que España vino acá. Después nos independizamos y conformamos una patria grande. ¿Bolsonaro o Lula?Política internacional, no comments.

No te dió tan alto el cuestionario de “Macrismo en sangre”.

¿Me dio bajo? Tengo una vida antes que Macri.

¿Y una después?

(Risas) Y una después, claro.

Hace poco la Inspección General de Justicia te denunció penalmente porque vos presidís una ONG y según la IGJ esa ONG era utilizada como pantalla para financiar tu campaña política. ¿Qué respondés a eso?

Sarasa kirchnerista.

¿Vos negas que plata de esa fundación haya sido utilizada para financiar tu campaña política?

Absolutamente. Hemos realizado seminarios de todo tipo en políticas públicas y especialmente en seguridad e inteligencia, los temas que manejamos en ese instituto.

Pasemos ahora a “Etiquetado frontal”. Te voy a decir algunos nombres de la política argentina…

Esa ley es mala.

¿La ley no te gusta?

No, todo negro, todo negro, todo negro. No hicieron una ley inteligente, hay que hacerla inteligente. Todas las grasas las valoran igual, todas las azúcares igual, las que son buenas, las que son malas. ¿No te parece bien?No, no me parece bien así como está. Hay países que la han hecho mucho más inteligente.

¿Pero no te parece bien que tengamos información para decidir qué consumir y cómo?

Sí, ¿pero que toda la grasa sea igual: grasa buena, grasa mala?. Además, tambíen hay que entender que nosotros tenemos una economía y gente que vive del azúcar, por ejemplo en Tucumán viven del azúcar y nosotros ponemos a todo malo, malo y malo. No, no es así tampoco. No se puede pensar todo desde Buenos Aires.

Volvamos al juego “Etiquetado frontal”. ¿Qué etiqueta le pondrías a cada uno de los siguientes personajes?: Gerardo Morales.

Exceso de valentía con lo de Milagro Sala. Se la bancó, ¿no?

Sergio Massa. Exceso de cinismo.

Papa Francisco.

Exceso de de opinión política para un papa.

María Eugenia Vidal.

Exceso de valentía cuando gobernó.

¿Te gustaría que Vidal fuese candidata única del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

Me gustaría que los candidatos del PRO salgan de los votantes y no que haya una mesa chiquita que elija.

Si es candidata, ¿vas a seguir apoyando a Jorge Macri?

Sí. Cuando uno toma una decisión, ¿por qué vas a cambiar?

Elisa Carrió dijo: “Milei puede ser Hitler o peor”. Morales dijo: “Milei es un loco, un desquiciado”. En una frase, ¿quién es Milei para vos?

Ni Hitler ni un loco, es una persona que está compitiendo y que nosotros tenemos que ser mejores que él.

Cerremos con “La pregunta sticker”. ¿Qué pensás realmente de Javier Milei?