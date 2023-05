Qué dijo Mirtha Legrand al salir del Sanatorio Mater Dei

Y agregó: «Me dijeron que no puedo mover mucho el brazo izquierdo, pero nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. La verdad me han dado un tratamiento maravilloso. Ahora voy a descansar unos días, reposo. Me vendrán a ver a casa los médicos», sostuvo.

Además, la conductora contó que se despertó a las 6 de la mañana y se sintió muy bien: «Fue todo bien, chicos, un éxito», remarcó nuevamente. En tanto, avisó que por el momento no volverá a la televisión.

La operación de Mirtha Legrand

Este martes, la diva fue intervenida quirúrgicamente en donde los especialistas le colocaron un marcapasos cardiaco.

Nacho Viale compartió este miércoles a media mañana en sus redes sociales el nuevo parte médico sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand.

«Queremos informarles que la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta mañana luego del procedimiento programado del día de ayer», comienza el texto rubricado por Roberto Dupuy de Lome, director médico del sanatorio Mater Dei

Y continúa: «Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su domicilio. La famila agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación».

Hace unos días, cuando se conoció la noticia de que la diva tenía que pasar por el quirófano, fue ella misma quien llevó tranquilidad a su público y contó lo que le sucedía. “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, escribió la Chiqui en un comunicado que subió a sus redes sociales.