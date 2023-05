La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador, Mariano Fernández; acompañado por la intendenta, Bibiana Llacone; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; la secretaria de Turismo, Adriana Romero; concejales, demás autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias, delegaciones escolares, vecinos y vecinas.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio en memoria de las personas que vivieron en el pueblo y ya no están físicamente.

Seguidamente se nombró a quienes forjaron la historia institucional de la localidad: María Illoa, Susana Mendiola, Raúl Mieza, Rubén Richieri, Angélica Murray, Florentina Cañadas, Rosa Álvarez, María Eleno, Norberto Giovana, Marta González, Héctor Pereyra, Dora Petrirena, Manuela Santos, Olegario Segovia, María Carrera, Irma Ibáñez, Eglee Álvarez, Lilia Pérez, Ángela Sánchez, Rodolfo Alessio, Manuel Santos, Judith González, Osvaldo Hernández, Haydee Landa, Luis Llacone, Rodolfo Salvetti, Olga Silvestre, Héctor Turrado, Alicia Bisbeek, Amilkar Zapata y Juana Hidalgo.

Posteriormente hablaron a los presentes la jefa comunal y el vicegobernador de la provincia, para luego despedir a las banderas de ceremonia, cantar el feliz cumpleaños e invitar, una vez finalizado el acto, a acercarse al cementerio local para colocar ofrendas florales y elevar una oración en memoria de pobladores fallecidos.

Mariano Fernández acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, quien por razones de agenda no pudo concurrir al acto. “La señora intendenta ha recordado a vecinas y vecinos que no están y que han hecho mucho por esta localidad, sin importar ningún interés personal de por medio, lo único que los animaba es que esta localidad siguiera teniendo pujanza y bienestar para las y los habitantes de Miguel Cané”, añadió. “A lo largo de la historia de la provincia, desde que La Pampa dejó de ser territorio nacional, no existieron localidades grandes o pequeñas, existieron habitantes de la provincia de La Pampa, y ni hablar de este período que le toca encabezar al gobernador Sergio Ziliotto donde a cada localidad que vamos, sea del color partidario que sea, las y los intendentes enumeran las distintas obras que se están haciendo, en obra pública, educación, viviendas, seguridad, en tecnología. Y realmente como habitante de este suelo me reconforta el hecho de tener, cada día una Provincia más inclusiva, con más equidad y con más justicia social”, prosiguió el vicegobernador, quien a modo de cierre deseó un feliz cumpleaños a los habitantes de Miguel Cané.

Por su parte, la jefa comunal brindó la bienvenida y agradeció la presencia en este día tan especial. “El mejor homenaje que le podemos rendir a quienes apostaron a fundar y soñar con la prosperidad de este pueblo es redoblar los esfuerzos para trabajar, día a día por el bienestar, generar el respeto a las instituciones y por mantener aquellos valores que heredamos de nuestros antepasados que se asentaron en este lugar”, dijo.