Creada por Juan Pablo Kolodziej, la serie sobre Fito Páez contó con la dirección de Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, además de la producción de Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade.

Micaela Riera, quien interpreta a Fabiana Cantilo, y Daryna Butryk, en la piel de Cecila Roth, contaron cómo fue trabajar en este increíble proyecto y sus charlas más íntimas con las personas a las que tuvieron que dar vida en la serie.

¿Qué las motivó y qué encontraron en el guion para aceptar la propuesta?

Daryna Butryk: El guion es una cosa maravillosa que, cuando lo lees, va pasando tema por tema por las canciones de Fito. Entonces, primero tener el detalle de lo que estaba pasando en su vida y a qué se lo dedicaba y a qué se refería, creo que eso fue muy rico. Me dieron muchas ganas de estar ahí y de aprender de esa intimidad.

El personaje de Cecilia en particular fue lindo y desafiante, más allá de todo lo que sabemos de ella, lo que me gustó mucho lo de tratar de encontrar esa complejidad de una persona que se está por casar, pero ve algo y tratar de encontrar esa dicotomía entre una cosa y otra.

Micaela Riera: Yo no tuve ningún momento en el que dije ‘ay, a ver este guion’, a mi me dijeron Fabi Cantilo y de lleno, adentro. Era como una fantasía que nunca se me hubiera ocurrido que podía llegar a existir y yo solo la estaba cumpliendo, ni siquiera me la había propuesto, fue increíble.

Me llegó un mail, de una castinera, de Ana que ahora es amiga nuestra, y ella estaba trabajando en el casting y vi que decía «actriz cantante» y yo dije «no, cantante no» y no lo abrí como por una semana. Después lo abrí y ahí vi que era Fabiana Cantilo y ahí si lo quise hacer. En ese momento empecé un proceso de ir quedando por etapas, que fue una locura.

¿Cómo fue el encuentro con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth para poder representarlas de la mejor manera posible?

Mica: A mi la producción me organizó un encuentro con Fabiana Cantilo. Fui a la casa y me habían dicho que llegue 13:05 y yo llegué 12:55 porque yo quería estar sola con ella. Y ella se acababa de levantar, estaba toda dormida, me acuerdo que se chocaba con todas las cosas. Me dijo que se había desvelado viendo una serie y no paraba de hablar. Para mí era una locura estar viviendo eso, estar con ella ahí, me llevó a su habitación y me hizo parte de su casa en un segundo. Yo como que no caía y creo que todavía no caigo.

Daryna: En mi caso no fue arreglado. Yo tenía la posibilidad de llegar al contacto de ella, entonces desde la producción me dijeron que lo haga. Fue maravilloso porque a mí el entre me lo hizo Fito Páez hablando por teléfono y así fue. Es muy bueno el momento en el que me encuentro con Cecilia Roth y me dice «Fito me habló de vos, de hecho mira te muestro el audio», y era Fito Páez diciendo «Cecilia contale todo, es divina, te va a encantar, es bárbara. No te guardes nada, contale todo».

Fue como un golazo de media cancha a su intimidad porque uno elige las partes que quiera contar, pero fue una persona que se abrió de par en par, me contó detalles que jamás me hubiese animado a preguntarle, me mostró fotitos, me habló de sus hijos. En su casa, una habitación en un momento era el estudio de Fito y ahora era el cuarto del hijo. También me llevó a su cuarto, que es un lugar re privado.