El exparticipante del reality está implicado en un hecho de abuso sexual ocurrido en 2001, pero el fiscal sostiene que debe ser investigado por su relación a la banda de corrupción de menores que integraban los otros tres acusados, y le solicitó al magistrado que vuelva a prisión.

Marcelo Corazza está imputado, junto a otros tres acusado, por «haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros».

En su declaración ante la justicia, el productor televisivo sostuvo: «Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios».