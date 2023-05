Maratea denunció a una persona que se muestra con un alias similar y se roba las donaciones para Independiente

La denuncia en cuestión tiene que ver con un alias muy similar al del fideicomiso que originó Maratea y eso despertó la furia del influencer.

“Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, señaló inicialmente.

Y advirtió: “Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”.

Y concluyó con semblante de fastidio: “Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”.